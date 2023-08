Prav vseh se nas je dotaknil in ganil posnetek junaških gasilcev, ki so iz vrtca v Mengšu rešili 22 otrok in njihove vzgojiteljice. V pol ure je voda narasla do višine glav, malčki in vzgojiteljice so bili ujeti v zgradbi. Gasilci so nemudoma priskočili na pomoč, med njimi tudi Sandi Zajc, ki je med reševanjem drugih življenj zaradi poplav sam izgubil vse.