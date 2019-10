Zbiranje sredstev za Krisa zaključeno, društvo Palčica pomagalčica bo predstavilo podrobnosti

Dobrodelno društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je za Krisa po zadnjih podatkih zbralo več kot 3,4 milijone evrov. Zbiranje sredstev za malega borca je zaključeno, a to ne pomeni, da je konec tudi njihovega dela. Podrobnosti dobrodelne akcije in aktivnosti društva bodo predstavili na novinarski konferenci v Kopru, ki jo bomo na 24ur.com prenašali V ŽIVO.

Akcija zbiranja sredstev za 19-mesečnega Krisa, ki se je rodil z redko dedno boleznijo, je zaključena. V sklad dobrodelnega društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki se je po zadnjih podatkih zbralo 3.401.897 evrov. "Slovenci smo znova pokazali, da znamo združiti moči, ko je to potrebno," so ob tem sporočili iz društva. Podrobnosti dobrodelne akcije in njihovih aktivnosti bodo predstavili na novinarski konferenci - ob 17. uri v prostorih Pretorske palače v Kopru. Na spletni strani 24ur.com jo bomo PRENAŠALI V ŽIVO. Kris se je rodil s spinalno mišično atrofijo. FOTO: POP TV "Težko je opisati z besedami, mislim, da po mojem sploh še ne dojemava. To je eno veselje, novo upanje, zmaga vseh Slovencev, niti ne več naša," pa je občutke o velikem uspehu akcije zbiranja sredstev, ki je povezala celotno državo, v oddaji 24UR ZVEČER opisala Krisova mama Ana Jerak. "Tega, kar smo zbrali, brez pomoči vseh ne bi mogli nikoli zbrati. Odpirajo se nam nova vrata, novo upanje za Krisa, to je dejansko vse, kar smo vsi v zadnjih šestih dnevih želeli," je dejala. "Sem zelo zelo vesel," pa je k temu iskreno dodal njegov oče Matteo Zudich.