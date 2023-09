Žbogar namesto Malovrha. Horvat: Ta poteza je najmanj nespodobna

"Zdaj se ne ve, kdo bo prvi človek," poudarja Horvat. "Ob tem že beremo izjave Žbogarja v javnosti, da je on bistveno bolj izkušen, kar pomeni, da ta dualizem ne bo komplementaren. To dvovladje se ne bo dopolnjevalo, to ne bo funkcioniralo," je prepričan.

Kot je uvodoma dejal, je bila slovenska izvolitev v varnostni svet OZN dokaz zrelosti slovenske politike in predvsem zunanje politike, prav tako pa tudi redek primer, "ko je Golobova vlada prevzela projekt od naše vlade in ga potem tudi uspešno dokončala".

Štucin je v oddaji poudaril, da imenovanje Žbogarja ni nezaupnica nikomur. "Gre za to, da je vlada skušala poiskati najboljšo možno ekipo, ki bo izpeljala ta projekt članstva Slovenije v Varnostnem svetu. To je tako, kot če bi primerjali z nogometno ekipo, ki bo sodelovala v ligi prvakov. Takrat si ne moremo privoščiti, da bi pustili najboljše igralce na klopi," je ponazoril Štucin.

Horvat je v nadaljevanju dejal, da je Malovrh nosil težo bremena v New Yorku in da je odlično opravil svojo delo, za kar je prejel same pohvale. "Občutek je, da gre tukaj prvenstveno za osebne interese in ne za interese države. Ugled države je okrnjen," je prepričan.

Štucin je pojasnil, da bo Malovrh ostal na delovnem mestu, ki ga je opravljal do zdaj, Žbogar pa bo sedel v Varnostnem svetu. Ob tem je dodal, da Slovenija ni edina država, ki je poiskala takšno rešitev. Po njegovih besedah gre za organizacijsko odločitev, za katero vlada stoji in meni, da bo dobro delovala.

