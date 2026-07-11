Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Žbogar odstopil s funkcije vodje slovenskega predstavništva pri ZN

Ljubljana, 11. 07. 2026 16.41 pred 59 minutami 1 min branja 32

Avtor:
STA K.H.
Samuel Žbogar

Samuel Žbogar je odstopil s položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku, poroča portal N1. Novico o njegovem predčasnem odhodu so za N1 potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer pa niso pojasnili razlogov za njegov odstop.

Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje N1, je Samuel Žbogar v petek poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa s sedanjega položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej dve leti pred iztekom mandata. Na vprašanja N1 o razlogih za odstop Žbogar ni odgovoril.

Tudi na zunanjem ministrstvu niso pojasnili razlogov za Žbogarjevo predčasno vrnitev v domovino, v diplomatskih krogih pa naj bi krožile različne informacije.

Žbogarjev odhod bi bil lahko povezan z napovedanim inšpekcijskim nadzorom nad poslovanjem slovenskega predstavništva pri ZN v New Yorku, piše N1. Po drugih navedbah naj bi o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov, in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade.

Preberi še Kajzer zanikal podporo kandidaturi Fajonove: Navedbe so zavajajoče

Samuel Žbogar je diplomat, ki ima več kot 30 let izkušenj. V času prejšnje vlade, ko je zunanje ministrstvo vodila ministrica Tanja Fajon (SD), je bil najprej njen državni sekretar. Poleti 2023 je bil imenovan za vodjo posebne misije za nestalno članstvo Slovenije v Varnostnem svetu ZN, februarja lani pa je prevzel vodenje slovenskega stalnega predstavništva pri ZN. Pred tem je bil med drugim tudi zunanji minister v vladi Boruta Pahorja.

samuel žbogar slovensko predstavništvo v zn združeni narodi odstop

Kajzer zanikal podporo kandidaturi Fajonove: Navedbe so zavajajoče

24ur.com Natek odstopil kot generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije
24ur.com Prvi odstopi v aferi Rdeči križ
24ur.com Odstopila strokovna direktorica UKC Ljubljana
24ur.com Enzo Smrekar zapušča predsedniški položaj na SZS
24ur.com Thierry Breton odstopil, Macron že predlagal novega kandidata
24ur.com Zajec zaenkrat ostaja
24ur.com Poslancu Magyarju zaradi nezdružljivosti z župansko funkcijo prenehal mandat
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1536341
11. 07. 2026 17.44
Je časten človek,ki ne more sodelovat z ljudmi brez morale in etike.Ali ste mislili,da bo zagovarjal zločine Izraela...
Odgovori
0 0
nelevnedesen
11. 07. 2026 17.44
Ko je kajzer letel in fajonka pripeljala žborja ste bili pa tiho
Odgovori
-1
0 1
nelevnedesen
11. 07. 2026 17.44
Žbogarja
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
11. 07. 2026 17.43
Žbogarja je sram zastopanja janšističnih stališč, Janezs pa išče novo službo za Grimsa, ki ga v EU parlamentu nihče ne mara.
Odgovori
+2
2 0
Julijann
11. 07. 2026 17.40
Menda je bil zapravljivka kot 100 vragov. Menda pa je tudi Fajon koristila usluge najboljših NY frizerjev.
Odgovori
+1
3 2
HeavyDxxx
11. 07. 2026 17.39
Edino pravilno. Je prejšnji vladi tako nekam lezel in šel ekstremno v levo ..delal sramoto Sloveniji.
Odgovori
-1
4 5
Vakalunga
11. 07. 2026 17.39
A so tisti z ukinjenih ministrstvih že zapakirali svoje kufre in odšli, ali bo potrebna kaka v zadnjico..??..
Odgovori
+1
3 2
grumf
11. 07. 2026 17.37
Dobr, da ga ne bo treba na silo od korita odstranjevati...
Odgovori
+2
5 3
Un71
11. 07. 2026 17.36
Da niso posnetki? :)
Odgovori
+0
2 2
Fourty Six
11. 07. 2026 17.35
Koliko nas stane en človek na takšnem položaju, pa ni važno, kdo je?
Odgovori
+2
3 1
razumi če lahko
11. 07. 2026 17.30
Odstop na levem polu je zelo premišljen ponavadi je kar hudo ko se to zgodi vendar vedno se nekako potem obrne krivda na Janšo to je najbolj enostavno in preprosto vendar zajec tiči nekje drugje !
Odgovori
+5
7 2
ne rabimo predsednika
11. 07. 2026 17.29
ha ha združeni narodi. Vprašajte ljudi v Srebrenici kaj si mislijo o Združenih narodih....
Odgovori
+1
3 2
GAYPLANET
11. 07. 2026 17.19
Verjetno zato ker se ne strinja z pro izraelsko politiko nove vlade! Kot večina Slovencev!
Odgovori
+11
19 8
nelevnedesen
11. 07. 2026 17.30
Glede na to, da piše, da je o odstopu razmišljal že dlje časa verjetno ni to.
Odgovori
+4
6 2
JanezOrban
11. 07. 2026 17.14
Ne podpira genocida v Gazi pa ga pokvarjeni zapornik Janša zamenjal!
Odgovori
+3
14 11
nelevnedesen
11. 07. 2026 17.31
So levi že prej odstopili od tožbe, tako da dvomim
Odgovori
+2
4 2
2fast4
11. 07. 2026 17.13
Tanja se že vidi v tej luči...predvsem oseba, katera želi državi dobro...
Odgovori
+2
5 3
ThorStorm666
11. 07. 2026 17.12
Super, en levičar manj, bo manj škode za Slovenijo
Odgovori
-2
16 18
Fourty Six
11. 07. 2026 17.11
Kdo je sploh ta ćlovek, kaj dela, njegova dodana vrednost Sloveniji?
Odgovori
+2
12 10
AleksanderS
11. 07. 2026 17.10
Lepo je zivel in na visoki nogi zapravljal naš davkoplačevalski denar v NY - koristi skor nobene za Slovenijo
Odgovori
+0
13 13
AleksanderS
11. 07. 2026 17.08
Prava rec
Odgovori
-3
7 10
Vakalunga
11. 07. 2026 17.07
Ko se bo v ZDA ZAMENJALA vladna garnitura bodo vsi TRAMPISTI sami brez besed zapakirali škatle in odšli, brez besed, pompa in muzike, tako je in tak bo v prihodnje..Tak je standard...še tapete in mačko, ter hišnika zamenjajo pardon odidejo sami..
Odgovori
-3
3 6
IskraLJ
11. 07. 2026 17.05
To pa so čistke kaj praviš JJ.
Odgovori
+0
6 6
bibaleze
Portal
Leto dni po tragični izgubi sina je znova noseča
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
Znana Slovenka rodila – ime njenega sina je presenetilo mnoge
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
cekin
Portal
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
okusno
Portal
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804