Žbogar odstopil s funkcije vodje slovenskega predstavništva pri ZN

Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje N1, je Samuel Žbogar v petek poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa s sedanjega položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej dve leti pred iztekom mandata. Na vprašanja N1 o razlogih za odstop Žbogar ni odgovoril.

Tudi na zunanjem ministrstvu niso pojasnili razlogov za Žbogarjevo predčasno vrnitev v domovino, v diplomatskih krogih pa naj bi krožile različne informacije.

Žbogarjev odhod bi bil lahko povezan z napovedanim inšpekcijskim nadzorom nad poslovanjem slovenskega predstavništva pri ZN v New Yorku, piše N1. Po drugih navedbah naj bi o odhodu razmišljal že dlje časa, nekateri sogovorniki pa ocenjujejo, da se je zanj odločil iz načelnih razlogov, in sicer zaradi drugačnih zunanjepolitičnih usmeritev nove vlade.