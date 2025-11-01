Svetli način
Slovenija

Zbolela za rakom ščitnice, ga premagala in se vrnila k vrhunskemu plezanju

Ljubljana, 01. 11. 2025 07.14 | Posodobljeno pred eno minuto

Špela Bezjak Zrim
Vrhunska slovenska plezalka Lučka Rakovec, ki je leta 2019 osvojila naslov evropske pravkinje v težavnostnem plezanju, se je pred dvema letoma soočila s težko diagnozo: rakom ščitnice, bolezen pa je tudi uspešno premagala. Danes 23-letna Lučka pravi, da je včasih razmišljala povsem drugače. V mislih je imela le svoje obveznosti in željo, da nastopi na olimpijskih igrah. A se je z diagnozo vse razblinilo, po dolgem in težkem obdobju pa se je spomladi letos – močnejša kot kadarkoli prej – vrnila na steno.

