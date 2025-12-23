Zbor harmonikarjev kot odgovor na trubače, povabili tudi Jankovića

Harmonikarji se bodo na Prešernovem trgu simbolično zbrali 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti. "Da se Slovenci ponovno začnemo zavedati svoje identitete, svoje glasbe."

Razlog? Protiutež trubačem, ki so ga - pripoveduje organizator glasbenega shoda Silvo Mesojedec - zmotili, ko je na izlet v Ljubljano pripeljal vnukinjo. "Sem se vprašal, pa kje smo pravzaprav, Ljubljana je polna turistov in da slišijo to glasbo, ne pa slovensko glasbo, to je bilo zame nesprejemljivo."

Zanika, da je shod, ki je prijavljen, političen, vabilo, naj se ga udeležijo, pa so po besedah Mesojedca prejele vse politične stranke. "Za kakšen dan ali večer pustijo svoje politične kalkulacije v parlamentu in z nami zapojejo vse slovenske pesmi," jih vabi soorganizator Leopold Pungerčar. "In vsaj na praznik, ko govorimo o enotnosti, v pesmi pokažemo enotnost," dodaja Mesojedec.

Kot pravita organizatorja - vabilo velja tudi za župana Zorana Jankovića. "Naj pokaže tudi on del pripadnosti slovenski glasbi," župana vabi Mesojedec.

"Če bi se napovedali harmonikarji, jaz ne vidim problema, da bi bilo 1000 harmonikarjev eno uro, ampak v okviru dogovora," je ljubljanski župan Janković pojasnjeval prejšnji teden. Na naše vprašanje, ali se bo Janković na vabilo odzval, pa na občini niso odgovorili.