Slovenija

Zbor harmonikarjev kot odgovor na trubače, povabili tudi Jankovića

Ljubljana, 23. 12. 2025 20.22 pred 37 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Manca Turk
Harmonika

V petek, na dan samostojnosti in enotnosti, se bodo v središču Ljubljane zbrali harmonikarji. Shod je po besedah organizatorjev podpora slovenski glasbi in kulturi pa tudi odgovor na trubače. In koga vse so povabili? Tudi politike?

Kljub začasni prepovedi spontanih uličnih glasbenih nastopov v centru prestolnice bodo v petek v Ljubljani zaigrale harmonike. 

Razlog? Protiutež trubačem, ki so ga - pripoveduje organizator glasbenega shoda Silvo Mesojedec - zmotili, ko je na izlet v Ljubljano pripeljal vnukinjo. "Sem se vprašal, pa kje smo pravzaprav, Ljubljana je polna turistov in da slišijo to glasbo, ne pa slovensko glasbo, to je bilo zame nesprejemljivo."

Harmonikarji se bodo na Prešernovem trgu simbolično zbrali 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti. "Da se Slovenci ponovno začnemo zavedati svoje identitete, svoje glasbe."

Ljubljanski mestni svet je prejšnji teden izglasoval 'prepoved trubačev'
Ljubljanski mestni svet je prejšnji teden izglasoval 'prepoved trubačev'
FOTO: POP TV

Zanika, da je shod, ki je prijavljen, političen, vabilo, naj se ga udeležijo, pa so po besedah Mesojedca prejele vse politične stranke. "Za kakšen dan ali večer pustijo svoje politične kalkulacije v parlamentu in z nami zapojejo vse slovenske pesmi," jih vabi soorganizator Leopold Pungerčar. "In vsaj na praznik, ko govorimo o enotnosti, v pesmi pokažemo enotnost," dodaja Mesojedec.

Kot pravita organizatorja - vabilo velja tudi za župana Zorana Jankovića. "Naj pokaže tudi on del pripadnosti slovenski glasbi," župana vabi Mesojedec.

"Če bi se napovedali harmonikarji, jaz ne vidim problema, da bi bilo 1000 harmonikarjev eno uro, ampak v okviru dogovora," je ljubljanski župan Janković pojasnjeval prejšnji teden. Na naše vprašanje, ali se bo Janković na vabilo odzval, pa na občini niso odgovorili.

harmonikarji Ljubljana slovenska glasba dan samostojnosti in enotnosti

V poštnem centru tik pred prazniki: kupi pisem, voščilnic in paketov

Po spletu naključij postal osebni fotograf Tadeja Pogačarja

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gutenberg
23. 12. 2025 20.58
LJ jw večina srbov in albanov, jasno da jim harmonikarski shod ne ustreza. Za njih je tidli-tidli in ceca ...
Odgovori
+2
2 0
Agartha enjoyer
23. 12. 2025 21.00
Motiš se veliko več albancev je na vasi.. Moti nas ta preroalna otroška glasba. Ker vseeno je Ljubljana center Slovenske civlizacije
Odgovori
0 0
Agartha enjoyer
23. 12. 2025 20.55
Naj majo cvičarjki svoje vesele.
Odgovori
+5
5 0
bodočipartizan
23. 12. 2025 20.47
raje trubači jor harmonikarji
Odgovori
+0
4 4
NavihanNavihan?ek
23. 12. 2025 20.45
Tale zbor harmonikašev - samo da jim dajo kontra, je primer hlapčevskega domoljubja in zlorabe slovenske glasbe. Tipično za desnuharje, ki so vedno na napačni strani zgodovine, resnice in morale.
Odgovori
+0
3 3
Gutenberg
23. 12. 2025 20.37
Ob kateri uri?
Odgovori
+3
4 1
patogen
23. 12. 2025 20.35
Proti Frajtonerici goji Levičar iskreno in globoko sovraštvo. Saj pooseblja njegovega političnega nasprotnika.
Odgovori
+2
5 3
Hubabuba
23. 12. 2025 20.44
Seveda, Frajtonarica je izključno slovenski izum
Odgovori
+4
4 0
Slovenska pomlad
23. 12. 2025 20.33
Samo,da je Janša!
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
