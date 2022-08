Dobra mera poguma je potrebnega za letalske akrobacije, še kanček več pa za vragolije na nebu z 'aerostarodobniki'. Na letališču v Moškanjcih so se tudi letos zbrali veterani slovenskega letalstva in obujali spomine na prve korake oziroma bolje rečeno kilometre visoko nad tlemi. A da ni ostalo zgolj pri besedah, saj so nam upokojeni piloti tudi pokazali, kaj vse še zmorejo te stare ptice.