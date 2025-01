Zbornica – Zveza o Medicorju: Ni šlo zgolj za administrativne pomanjkljivosti

Na izjavo predsednice MC Medicor Metke Zorc, da zbornica zdravstvene in babiške nege v poročilu govori o pretežno administrativnih pomanjkljivostih, ki da niso niso vplivale na izid zdravljenja nesrečne bolnice, se je odzvala tudi Zbornica – Zveza, ki je te navedbe zanikala. Poudarili so, da ni šlo zgolj za "administrativne pomanjkljivosti", saj da denimo osem od 16 zaposlenih izvajalcev zdravstvene nege ni izpolnjevalo pogojev za samostojno opravljanje dela v Sloveniji.

OGLAS

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) se je odzvala na izjave družbe MC Medicor o ugotovitvah izrednega strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege, ki so ga opravili v MC Medicor. "V medijih so povzete besede predsednice uprave MC Medicor dr. Metke Zorc, da zbornica zdravstvene in babiške nege v poročilu o nadzoru piše, 'da navedene, pretežno administrativne pomanjkljivosti, niso vplivale na izid zdravljenja nesrečne bolnice', kar ne drži," so sporočili in poudarili, da v poročilu komisije Zbornice – Zveze to ni zapisano.

Medicinski center Medicor FOTO: Bobo icon-expand

Kot so pojasnili, je komisija Zbornice – Zveze izredni strokovni nadzor izvedla z namenom preverjanja izvajanja kakovosti, strokovnosti in varnosti ter upoštevanja doktrin, standardov, protokolov, smernic, navodil in drugih dokumentov na področju dela zdravstvene nege pri zdravstveni negi pacientke. Ko so se seznanili z nekaterimi ugotovitvami komisije, je Zbornica – Zveza poročilo posredovala Zdravniški zbornici Slovenije, ki je pristojna za nadzor zdravniške službe oziroma opravljanja dejavnosti zdravnikov, in Ministrstvu za zdravje.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje 17.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Poudarili so, da pri ugotovljenih nepravilnostih ni šlo zgolj za administrativne pomanjkljivosti. "Osem od 16 zaposlenih izvajalcev zdravstvene nege, ki so bili vključeni v zdravstveno obravnavo pacientke, oktobra 2023 denimo ni izpolnjevalo pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni negi v Sloveniji," so zapisali. Kot pojasnjujejo, so izobrazbo namreč pridobili večinoma v Republiki Srbiji, v Sloveniji pa niso uspešno zaključili postopkov priznavanja kvalifikacij pri Ministrstvu za zdravje oziroma niso opravili zahtevanih preizkusov znanja slovenskega jezika ter niso bili vpisani v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege oziroma jim ni bila podeljena licenca za samostojno delo. "Izvajalci zdravstvene nege so poklicna skupina, ki je ob pacientu prisotna 24 ur na dan, zato je za zagotavljaje varne in kakovostne zdravstvene obravnave pacientov zahtevano znanje slovenskega jezika pomembno," so pripisali. Zmotilo jih je tudi, da je predsednica uprave MC Medicorja v odzivu, ki so ga povzeli mediji, navedla, da si želijo, da bi imela zbornica zdravstvene in babiške nege pri svojih strokovnih nadzorih enaka merila tudi za državne zdravstvene ustanove. "Ob tem Zbornica – Zveza poudarja, da so kriteriji in merila pri strokovnih nadzorih enaka za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti," so še zapisali.