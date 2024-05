Zbornica ob prodaji Panvite zaskrbljena nad usodo državnih kmetijskih zemljišč

V luči tega se je zavzel za spremembe zakona o skladu kmetijskih zemljišč, ki bi ob menjavi lastnikov omogočile prekinitev starih in sklenitev novih najemnih pogodb, kar so v zbornici predlagali že ob prodaji Perutnine Ptuj ukrajinskemu lastniku. Po Žvegličevih navedbah bi si morala tako, kot to velja za posamezne fizične lastnike, tudi "država vzeti pravico, da s svojo lastnino sama razpolaga".

Iz Panvite so danes sporočili, da je hrvaška storitvena družba Mplus, ki deluje v panogah kontaktnih centrov, informacijske tehnologije in služb za zaposlovanje, postala 51-odstotna lastnica skupine. Vrednost naložbe je 50 milijonov evrov, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij pa bo omogočala rast in širitev skupine z nadaljnjimi prevzemi, so dodali. "V skupini Mplus smo prepoznali najboljšega strateškega partnerja za razvoj ter pozicioniranje Panvite in nove skupine kot vodilne živilske družbe v regiji," je dejal predsednik uprave skupine Panvita Peter Polanič.

Skupina Panvita velja za enega največjih igralcev na slovenskem kmetijskem in živilskem trgu. Deluje v primarnem kmetijstvu, živilskem sektorju in proizvodnji trajnostne energije. V Sloveniji zaposluje več kot 700 ljudi in obdeluje več kot 3500 hektarjev kmetijskih zemljišč. V letu 2022 je dosegla dobrih 117 milijonov evrov prihodkov in več kot 10,3 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja.

Večinsko lastništvo Panvite, ki poleg matične družbe Panvita sestavljajo še družbe s področja kmetijstva in trgovine, mesa in mesnih izdelkov ter energetike, je bilo doslej konsolidirano okoli družbe Regal - Trgovina in podjetij Imo-Real in Imo-Rent oz. družine Polanič.