Zbornica odvetniku prepovedala opravljanje poklica za tri leta in pol

"Postopek pred disciplinskim sodiščem se začne na zahtevo disciplinskega tožilca zbornice. V obravnavani zadevi je disciplinski tožilec na podlagi prijave zahteval uvedbo disciplinskega postopka ," je pojasnil Starman. Dodal je, da pritožba zoper disciplinsko odločbo ni več mogoča, saj je že pravnomočna.

Kot je pojasnil predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Janez Starman , je disciplinsko sodišče zbornice v disciplinskem postopku zoper Bokana ugotovilo hujšo disciplinsko kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica po 6. točki 77 b. člena statuta zbornice. Omenjeni člen navaja, kaj so hujše odvetnikove kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica in v šesti točki določa, da med hujše kršitve šteje neopravičeno zadrževanje denarnih sredstev, ki jih je odvetnik prejel za stranko.

Glede disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati odvetniški poklic je Starman pojasnil, da postopkovna pravila, ki jih določa 81. člen statuta zbornice, določajo, da se ta ukrep sme izreči zaradi storjene hujše disciplinske kršitve, če ima dejanje hude posledice za stranko ali za ugled odvetništva.

Prav tako se ukrep lahko izreče, če je bil odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik v obdobju petih let pred tem že spoznan za odgovornega najmanj dveh lažjih ali ene hujše disciplinske kršitve pri opravljanju poklica, dela ali prakse v odvetniški pisarni.

Po poročanju Večera je upravni odbor zbornice sočasno z disciplinskim postopkom sprejel tudi sklep, da odvetnika izbriše iz imenika odvetnikov.

"Najpogostejši razlogi za izbris odvetnikov iz imenika odvetnikov so upokojitev in izjava odvetnika, da ne želi več opravljati odvetniškega poklica. V nekaj redkih primerih letno pride do izbrisa tudi zaradi neizpolnjevanja pogoja vrednosti zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, še redkeje zaradi izreka disciplinskega ukrepa odvzema pravice opravljati odvetniški poklic," je pojasnil Starman.

Kot je še poudaril, je izrekanje disciplinskih sankcij v izključni pristojnosti disciplinskih organov zbornice, ki so samostojni in neodvisni organi. Razlogov za posamezne odločitve disciplinskih organov na zbornici ne morejo pojasnjevati, so pa ti razvidni iz posamezne disciplinske odločbe, je še dodal predsednik zbornice.