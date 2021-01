Zbornica pozdravila predlog novele stanovanjskega zakona

"Zadovoljni smo tudi, da je ministrstvo sprejelo našo pobudo za povišanje zgornje meje subvencij za najemnino, s čimer bo država preprečila, da bi breme uskladitve neprofitnih najemnin nosili socialno najšibkejši," so navedli.

Na področju najemnih razmerij predlog po njihovem vsebuje nekatere rešitve, ki bodo bistveno pripomogle k izvajanju stanovanjske politike v Sloveniji. Med temi so izpostavili uskladitev vrednosti točke za izračun neprofitne najemnine, ki se ni uskladila že 13 let. "To je tudi eden od najpomembnejših razlogov za upadanje števila javnih najemnih stanovanj v zadnjih 10 letih," so ocenili.

"V Zbornici za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije smo na potrebo po uveljavitvi nekaterih sprememb opozarjali že dolgo, zadnji dve leti pa smo pristojnemu ministrstvu večkrat posredovali tudi konkreten predlog sprememb," so danes, potem ko je vlada v četrtek potrdila predlog novele stanovanjskega zakona, sporočili z zbornice.

Pomembna pridobitev je uvedba javne najemne službe, ki bi prav tako morala prispevati k lažji dostopnosti do najemnih stanovanj, so dodali. "Čeprav sprejeti predlog zakona v tem delu našim predlogom ne sledi v celoti, velja pozdraviti uvedbo rešitve, ki v nekaterih evropskih državah pomembno prispeva k reševanju stanovanjske problematike," so menili.

V zbornici so izpostaviti predvideno zvišanje omejitev zadolževanja stanovanjskih skladov, kar bo prispevalo predvsem h kratkoročnemu zagotavljanju sredstev za stanovanjsko gradnjo in s tem h krepitvi javnega najemnega fonda. "K lažjemu zagotavljanju stanovanj bo pripomogla tudi predkupna pravica Stanovanjskega sklada RS za občinska zemljišča, namenjena stanovanjski gradnji," so ocenili.

Predlog po njihovem prinaša pomembne rešitve na področju upravljanja večstanovanjskih stavb. "Tu pozdravljamo nižanje potrebnih soglasij za sprejemanje nekaterih pomembnih odločitev etažnih lastnikov," so poudarili ter povzeli, da pomembno novost predstavlja tudi uvajanje možnosti elektronskega odločanja etažnih lastnikov, kar se je še posebej izpostavilo v času epidemije.