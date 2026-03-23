Zbrala največ glasov na listi: Golobu 11.272, Janši pa 9185 glasov

Robert Golob je prejel 11.272 glasov, kar je tudi absolutno največ med vsemi kandidati in je edini, ki je presegel številko 10.000. Na drugo mesto se je pri največji vladni stranki zavihtela državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je v Ajdovščini prejela 9987, a to po odstotkih v enoti ni bilo dovolj, da bi se uvrstila v državni zbor.

Gibanje Svoboda FOTO: Luka Kotnik

Med tistimi, ki so za Svobodo v svojih okrajih zbrali največ glasov, so infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek (9746), vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič (9740) in finančni minister Klemen Boštjančič (9594), medtem ko je Mateju Arčonu, ki je imel sicer najvišji odstotek v svoji volilni enoti (43,5 odstotka), uspelo zbrati 6957 glasov. Prvak SDS Janez Janša je v okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica uspel zbrati 9185 glasov, najbolj sta se mu v stranki približali Karmen Furman (7039) v okraju Slovenska Bistrica in Anja Bah Žibert (7023) v Novem mestu. S 7007 glasovi je bil zelo uspešen tudi Damjan Muzel v Celju, medtem ko Francu Kanglerju s 4008 glasovi za manj kot odstotek ni uspel povratek v poslanske klopi.

Volilna skrinjica FOTO: AP

Z največ glasovi na skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča se lahko pohvali Aleksander Reberšek, ki je v Žalcu uspel zbrati 3132 glasov, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je bil z 2681 glasovi v Ajdovščini šele tretji. Nekaj glasov več (2697) je namreč v Kranju uspelo zbrati še Ivanu Megliču, ki pa mu to ni zadoščalo za položaj poslanca. Tam ne bo niti predsednice SLS Tine Bregant, ki ji je na Ptuju uspelo zbrati 1528 glasov, a je po odstotkih v volilni enoti zaostala za Aleksandrom Gunglom. Tudi prvaku SD Matjažu Hanu, ki je kandidiral v Laškem, ni uspelo osvojiti največ glasov med kandidati njegove stranke. Zbral je 2042 glasov, medtem ko je žalski župan Janko Kos nabral 2573 glasov, vseeno pa je bilo to premalo za dosego poslanskega mandata.

Največji poraz za vodstvo Demokratov

Največji poraz je doživelo vodstvo Demokratov Anžeta Logarja, saj se v DZ ni uspelo uvrstiti ne njemu, niti ostalima dosedanjima poslancema Evi Irgl in Tinetu Novaku. Logar je s 1531 glasovi v Ljubljani na tretjem mestu zaostal za Eleno Zavadlav Ušaj, ki je kandidirala v Kranju (1585), a se ji prav tako ni uspelo uvrstiti v DZ, ter novim poslancem Robertom Potnikom, ki je kandidiral v Radljah ob Dravi (1556).

Eva Irgl in Anže Logar FOTO: Bobo