Zbrala največ glasov na listi: Golobu 11.272, Janši pa 9185 glasov

Robert Golob je prejel 11.272 glasov, kar je tudi absolutno največ med vsemi kandidati in je edini, ki je presegel številko 10.000. Na drugo mesto se je pri največji vladni stranki zavihtela državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je v Ajdovščini prejela 9987, a to po odstotkih v enoti ni bilo dovolj, da bi se uvrstila v državni zbor.
Med tistimi, ki so za Svobodo v svojih okrajih zbrali največ glasov, so infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek (9746), vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič (9740) in finančni minister Klemen Boštjančič (9594), medtem ko je Mateju Arčonu, ki je imel sicer najvišji odstotek v svoji volilni enoti (43,5 odstotka), uspelo zbrati 6957 glasov.
Prvak SDS Janez Janša je v okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica uspel zbrati 9185 glasov, najbolj sta se mu v stranki približali Karmen Furman (7039) v okraju Slovenska Bistrica in Anja Bah Žibert (7023) v Novem mestu. S 7007 glasovi je bil zelo uspešen tudi Damjan Muzel v Celju, medtem ko Francu Kanglerju s 4008 glasovi za manj kot odstotek ni uspel povratek v poslanske klopi.
Z največ glasovi na skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča se lahko pohvali Aleksander Reberšek, ki je v Žalcu uspel zbrati 3132 glasov, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je bil z 2681 glasovi v Ajdovščini šele tretji. Nekaj glasov več (2697) je namreč v Kranju uspelo zbrati še Ivanu Megliču, ki pa mu to ni zadoščalo za položaj poslanca. Tam ne bo niti predsednice SLS Tine Bregant, ki ji je na Ptuju uspelo zbrati 1528 glasov, a je po odstotkih v volilni enoti zaostala za Aleksandrom Gunglom.
Tudi prvaku SD Matjažu Hanu, ki je kandidiral v Laškem, ni uspelo osvojiti največ glasov med kandidati njegove stranke. Zbral je 2042 glasov, medtem ko je žalski župan Janko Kos nabral 2573 glasov, vseeno pa je bilo to premalo za dosego poslanskega mandata.
Največji poraz za vodstvo Demokratov
Največji poraz je doživelo vodstvo Demokratov Anžeta Logarja, saj se v DZ ni uspelo uvrstiti ne njemu, niti ostalima dosedanjima poslancema Evi Irgl in Tinetu Novaku. Logar je s 1531 glasovi v Ljubljani na tretjem mestu zaostal za Eleno Zavadlav Ušaj, ki je kandidirala v Kranju (1585), a se ji prav tako ni uspelo uvrstiti v DZ, ter novim poslancem Robertom Potnikom, ki je kandidiral v Radljah ob Dravi (1556).
Na listi stranke Resni.ca je bil najboljši njen predsednik Zoran Stevanović, ki je v Kranju zbral 1692 glasov, iz njihovih vrst pa prihaja tudi poslanec z najmanj zbranimi glasovi Nedeljko Todorović, ki je v Ljubljani zbral 716 glasov, kar je zadoščalo za preboj v parlament.
Od štirih sopredsedujočih strankama liste Levice in Vesne se je v državni zbor uspelo uvrstiti le obema sokoordinatorjema Levice. Luka Mesec je bil s 4094 glasovi najboljši, natanko pol manj (2047) jih je v Ljubljani uspelo zbrati Asti Vrečko. Uroš Macerl (717) v Zagorju in Urška Zgojznik (543) v Mozirju sta bila za uvrstitev v parlament prekratka.
Med zunajparlamentarnimi strankami je Vladimirju Prebiliču iz Preroda uspelo zbrati 2052 glasov, Jasmin Feratović je bil z 940 glasovi na svoji listi šele četrti. Daleč največ glasov je za SNS uspelo v Šmarju pri Jelšah in Slovenski Bistrici zbrati predsedniku stranke Zmagu Jelinčiču Plemenitemu (1629), Miha Kordiš je za listo Mi, socialisti zbral 285 glasov, Pavel Rupar za Glas upokojencev 85, Karl Erjavec pa za stranko Zaupanje vsega 57 glasov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.