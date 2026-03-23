SLOVENIJA ODLOČA 2026

Zbrala največ glasov na listi: Golobu 11.272, Janši pa 9185 glasov

Ljubljana , 23. 03. 2026 12.03 pred 2 urama 3 min branja 163

Avtor:
A.K.
Zadnje predvolilno soočenje na POP TV

Med predsedniki sedmih parlamentarnih strank v novem sklicu državnega zbora so po delnih neuradnih izidih nedeljskih volitev štirje taki, ki jim je uspelo zbrati največ glasov na lastni listi. Na listi Gibanja Svoboda je največ glasov zbral Robert Golob, pri SDS Janez Janša, pri Levici in Vesni Luka Mesec, pri stranki Resni.ca pa Zoran Stevanović.

Robert Golob je prejel 11.272 glasov, kar je tudi absolutno največ med vsemi kandidati in je edini, ki je presegel številko 10.000. Na drugo mesto se je pri največji vladni stranki zavihtela državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, ki je v Ajdovščini prejela 9987, a to po odstotkih v enoti ni bilo dovolj, da bi se uvrstila v državni zbor.

Gibanje Svoboda
Gibanje Svoboda
FOTO: Luka Kotnik

Med tistimi, ki so za Svobodo v svojih okrajih zbrali največ glasov, so infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek (9746), vodja poslanske skupine Nataša Avšič Bogovič (9740) in finančni minister Klemen Boštjančič (9594), medtem ko je Mateju Arčonu, ki je imel sicer najvišji odstotek v svoji volilni enoti (43,5 odstotka), uspelo zbrati 6957 glasov. 

Prvak SDS Janez Janša je v okrajih Grosuplje in Ivančna Gorica uspel zbrati 9185 glasov, najbolj sta se mu v stranki približali Karmen Furman (7039) v okraju Slovenska Bistrica in Anja Bah Žibert (7023) v Novem mestu. S 7007 glasovi je bil zelo uspešen tudi Damjan Muzel v Celju, medtem ko Francu Kanglerju s 4008 glasovi za manj kot odstotek ni uspel povratek v poslanske klopi.

Volilna skrinjica
Volilna skrinjica
FOTO: AP

Z največ glasovi na skupni listi NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča se lahko pohvali Aleksander Reberšek, ki je v Žalcu uspel zbrati 3132 glasov, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je bil z 2681 glasovi v Ajdovščini šele tretji. Nekaj glasov več (2697) je namreč v Kranju uspelo zbrati še Ivanu Megliču, ki pa mu to ni zadoščalo za položaj poslanca. Tam ne bo niti predsednice SLS Tine Bregant, ki ji je na Ptuju uspelo zbrati 1528 glasov, a je po odstotkih v volilni enoti zaostala za Aleksandrom Gunglom.

Tudi prvaku SD Matjažu Hanu, ki je kandidiral v Laškem, ni uspelo osvojiti največ glasov med kandidati njegove stranke. Zbral je 2042 glasov, medtem ko je žalski župan Janko Kos nabral 2573 glasov, vseeno pa je bilo to premalo za dosego poslanskega mandata.

Največji poraz za vodstvo Demokratov

Največji poraz je doživelo vodstvo Demokratov Anžeta Logarja, saj se v DZ ni uspelo uvrstiti ne njemu, niti ostalima dosedanjima poslancema Evi Irgl in Tinetu Novaku. Logar je s 1531 glasovi v Ljubljani na tretjem mestu zaostal za Eleno Zavadlav Ušaj, ki je kandidirala v Kranju (1585), a se ji prav tako ni uspelo uvrstiti v DZ, ter novim poslancem Robertom Potnikom, ki je kandidiral v Radljah ob Dravi (1556).

Eva Irgl in Anže Logar
Eva Irgl in Anže Logar
FOTO: Bobo

Na listi stranke Resni.ca je bil najboljši njen predsednik Zoran Stevanović, ki je v Kranju zbral 1692 glasov, iz njihovih vrst pa prihaja tudi poslanec z najmanj zbranimi glasovi Nedeljko Todorović, ki je v Ljubljani zbral 716 glasov, kar je zadoščalo za preboj v parlament.

Od štirih sopredsedujočih strankama liste Levice in Vesne se je v državni zbor uspelo uvrstiti le obema sokoordinatorjema Levice. Luka Mesec je bil s 4094 glasovi najboljši, natanko pol manj (2047) jih je v Ljubljani uspelo zbrati Asti Vrečko. Uroš Macerl (717) v Zagorju in Urška Zgojznik (543) v Mozirju sta bila za uvrstitev v parlament prekratka.

Med zunajparlamentarnimi strankami je Vladimirju Prebiliču iz Preroda uspelo zbrati 2052 glasov, Jasmin Feratović je bil z 940 glasovi na svoji listi šele četrti. Daleč največ glasov je za SNS uspelo v Šmarju pri Jelšah in Slovenski Bistrici zbrati predsedniku stranke Zmagu Jelinčiču Plemenitemu (1629), Miha Kordiš je za listo Mi, socialisti zbral 285 glasov, Pavel Rupar za Glas upokojencev 85, Karl Erjavec pa za stranko Zaupanje vsega 57 glasov.

KOMENTARJI163

zajebant1
23. 03. 2026 17.01
100% goljufija levakov
Watcherman
23. 03. 2026 16.55
Goljufija pri volitvah in štetju zmagovalec je pa v resnici Janez Janša.Lp
peresni
23. 03. 2026 16.46
Na Nori24 poročajo, da se iščejo krediti v Srbiji....dolgove in tuje vohune bo treba zdaj vseeno plačati....
Smuuki
23. 03. 2026 16.58
Ne boj se račun je poravnal holob. Po osdstopu od tožbe zoper izrael, po plačilu so se posnetki prenehali pojavljati. Verjetno zgolj naključje.
zajebant1
23. 03. 2026 17.02
Si pa ko rad ogledaš to teve
lokson
23. 03. 2026 16.45
Ne vem no. Se pogovarjam z ljudmi različnih pogledov in stanu, le te s svojimi prijatelji in nobenemu ni jasno, od kje golobnjaku toliko glasov.
Bolfenk2
23. 03. 2026 16.43
Dedki in babice so izvolili Svobodo in odvzeli prihodnost svojim vnukom. Mladina je večinoma volila desno.
peresni
23. 03. 2026 16.40
Predvsem je treba biti dober človek. Ko boste desni to spoznali, bo mogoče za vas volil tudi kak normalen pošten.
Groucho Marx
23. 03. 2026 16.52
Resnicoljuben, pošten, nekoruptiven, nenapihnjen.... Vse to, kar pernati ni.
peresni
23. 03. 2026 16.32
Kaj zdaj ..so ti izdajalci črni, beli ali rumeni...meni se zdijo predvsem čisto bledi in zaripli😱😱😱
Bolfenk2
23. 03. 2026 16.29
Oprosti Janša. Bil sem leta tvoj volilec ampak tokrat sem volil Resnico. Janša podpira Nato, Ukraino in Izrael. Prevelika nevarnost, da bi nas vpletel v vojno. Resnica je veliko bolj miroljubna in proti agresivnemu Natu. Drugače pa sem vseeno upal, da Janša sestavi vlado. Še vedno bolje kot Golob.
ap100
23. 03. 2026 16.29
tudi ta naslov je fejk , sicer je iz vsebine jasno ampak ljudje ne berejo
osservatore
23. 03. 2026 16.29
Največji poraz je doživel potrčko od čelavega Anže Logar, saj se mu ni uspelo uvrstiti v Državni Zbor. Pa tut aberveznik Kangla je izpadel tekme za poslanske klopi. Da ne pozabim Mallgbtjevca in Čadoničevo, ki bosta na zavodu za zaposlovanje. Hvala nebu. Desničarjem in kaplarju še dandanašnji ni jasno, da s čelavim na vrhu ne bodo več z lahkoto prišli na oblast.
peresni
23. 03. 2026 16.25
Ja pa res...danes zjutraj so zažgali na barju en kres. Se šušlja, da so bile to ukradene glasovnice za JJ. Poklicati Natanjahuja ...to je za raketirati Slovenijo. Pa ne povedati Iveku...ga bo ja kap še pred Dobom.
STEVO.ANŽE.ROBi
23. 03. 2026 16.29
Ja ja ja .
Sanuka
23. 03. 2026 16.19
danes ko poslušam ljudi, so pa vsi razočarani nad izidom..kdo ma zdej koga za norca🙆‍♀️
Rožle Patriot
23. 03. 2026 16.19
hmm .. mar niso neke škatle v Šiški prinašali in odnašali .. ko volitve še niso bile zaključene ... !!!???
Misika1967
23. 03. 2026 16.59
Blablabla priznati poraz je tezko kaj??? Sprijazni se janez je oplel za vednk.
bibien
23. 03. 2026 16.17
Sestavijo naj desno-sredinsko vlado brez Janše, Levice in Resnice pa je.
IndigoGirl
23. 03. 2026 16.42
Če bi želeli dobro za Slovenijo, bi to storili, a se bojim, da so preveč "zaplankani". Tako bi se ustvarila tudi dobra desnica, brez JJ.
BroNo1
23. 03. 2026 16.04
Če bo šel demokrat Logar k Golobu je za naprej politično mrtev….drugače pa vse naredte, da ne bo Levice nikjer
Kod.
23. 03. 2026 16.08
Vsekakor jo ne bo,ker če bo bila ne zdržijo do poletnih počitnic
Gorje
23. 03. 2026 15.52
Janša bo drugi najstarejši poslanec v parlamentu. V penzion naj gre. Tak pa vleče 40% penzije pa celo plačo. Je čas, da pusti stranko mlajšim. Al on tak ko one mame, ko ne spustijo svojih otrok od sebe? Sam vprašam.
štajerc65
23. 03. 2026 15.53
Ha ha v SDS bi se pokoju Chuck bil lahko samo podpredsednik stranke.
štajerc65
23. 03. 2026 15.51
Če bi Janša Goloba pustil v GEN-I bi bil danes zmagovalec volitev. Tako pa smo volilci prepoznali kdo škodi Slovencem in adijo Janez.
pinč pančev
23. 03. 2026 16.06
Kva ti govoriš sploh 🤣?.aja zgodbice za lahko noč
aviktora
23. 03. 2026 16.07
Slovenci sami sebi škodite.
Kod.
23. 03. 2026 15.48
Obrni levo ali desno zmagovalec volitev Stevanovič poraženec Mesec 😁
Gorje
23. 03. 2026 17.00
Točno tako!
Levcekk
23. 03. 2026 15.47
Bsak zase in vsi skupaj.Pri korupciji pa vsi sodelujejo in skupaj vodijo policijo,sodstvo in druge institucije,zato tudi nikomur nič.Se pa npr..z menoj ironično ukvarja policija oz.politika in država,ker sem preveč glasen,iskren,kritičen in nočem dodelovati pri teh lažeh,manipulacijah in igrah.Med drugim so mi v UKC.LJ po ukazu politike oz.države in v sodelovanju načrtno uničili transplantirano ledvico,da bi me izsiljevali,ustrahovali,utišali itd..Spacifično so to szorili tako,da so mi nekem obdobju,brez razloga povisali imunnosupresivno terapijo(Prograf 2×4mg)do te mere,da so dosegli nefrotoksičnost in posledično poslabšanje delovanja in odpoved transplantirane ledvice.Nago pa so zlorabili šw psihiatrijo,da bi me prikazsli kot neveredoszojnega govorca oz.pričevalca ter bi si tako polizika oz.država in njene institucije oprale roke in me utisale.Glej moj Facebook,Instagram Borut Zabret,kjer sem v objavil tudi svojo zdravstveno dokumentacijo v dokaz mojim navedbam.
bronco60
23. 03. 2026 15.46
Ker sem butast,ne bom nikoli razumel teh procentov in odhod v parlament.
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
