Zbrali praznična voščila za vse starostnike v domovih za starejše

Med najbolj prizadetimi so v času epidemije zagotovo starostniki. Zadnji mesec so v domovih, kjer se spopadajo z okužbami, obsojeni na štiri stene svoje sobe. Iz dneva v dan pa se pojavljajo nove okužbe, tokrat jih je bilo med stanovalci 223 in 61 pri zaposlenih, kar je dobrih 17 odstotkov potrjenih novih okužb dan pred tem. Kljub temu pa nastajajo tudi lepe zgodbe. Direktorica doma Notranje Gorice je tako za vse starostnike v slovenskih domovih starejših zbrala praznična voščila.

