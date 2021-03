PRENOS V ŽIVO: Zbrali sredstva za napravo za zdravljenje s celično terapijo CAR-T

UKC Ljubljana sredstev za nakup naprave nima, akcija zbiranja pa se je začela, ker je dolgo kazalo, da posluha za investicijo ni niti na ministrstvu za zdravje. Ministrstvo se je nato pred kratkim le zganilo in obljubilo sredstva. " Jaz trdno verjamem, da dana beseda še vedno velja. Akcija, ki se jo gremo, pa je tisto zagotovilo, da bomo napravo zagotovo dobili, " je ob tem dejal predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana dr. Samo Zver .

Naprava Miltenyi Prodigy bo nekaterim skupinam bolnikov s krvnimi raki omogočila napredno zdravljenje s celično terapijo CAR-T na Kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana. To bo zanje pomenilo še edino možnost zdravljenja in s tem preživetja. Pristojni pravijo, da bi trenutno zdravljenje s CAR-T v Sloveniji lahko pomagalo približno 30 bolnikom s krvnimi raki.

Za kakšno terapijo gre?

Celična terapija CAR-T je trenutno na razpolago le pediatričnim bolnikom z akutno limfoblastno levkemijo in odraslim bolnikom z difuznim velikoceličnim B limfomom, ki so izčrpali že vse ostale možnosti zdravljenja.

Z lastno celično tehnologijo CAR-T pa bi lahko zdravili tudi nekatere druge bolezni in stanja, med katerimi so diseminirani plazmocitom, preostali limfomi in solidni tumorji.

Miltenyi Prodigy deluje tako, da namnoži bolniku prej odvzete ter za zaznavanje in uničenje tumorskih celic programirane limfocite.

Zdravljenje s terapijo CAR-T je sicer dolgotrajno, zgolj namnoževanje reprogramiranih limfocitov T traja med tri in štiri tedne, kar pomeni, da lahko z eno napravo zdravijo le okoli 10 bolnikov na leto. Pravzaprav bi torej, če na zdravljenje čaka okoli 30 bolnikov, na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana potrebovali tri take naprave, a kot rečeno, sredstev doslej ni bilo niti za eno.

Za takšno zdravljenje primerne bolnike oziroma njihove celice so doslej pošiljali v tujino, kjer pa je celična terapija CAR-T izjemno draga.

Podatki raziskav sicer pričajo, da pri bolnikih z akutno limfoblastno levkemijo do 25. leta starosti s celično terapijo CAR-T dosežejo dolgoročne remisije pri okoli 60-odstotkih bolnikov, pri difuznem velikoceličnem B limfomu pa s tem zdravljenjem pri odraslih bolnikih dosegajo okoli 40-odstotkov remisij.