Zbrali več kot 3000 podpisov za razpis referenduma, a pobudo vložili prepozno

Predstavniki Združenja svetov delavcev Slovenije so podpise za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o Slovenskem državnem holdingu vložili prepozno, so za STA pojasnili v državnem zboru. Novelo zakona so že poslali v objavo v uradni list in bo začela veljati 19. novembra.

V Združenju svetov delavcev Slovenije noveli zakona nasprotujejo, ker ne predvideva tudi možnosti nadzora s strani predstavnikov več kot 50.000 zaposlenih v družbah pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH). Zato so zbrali več kot 3000 podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona ter jih v sredo prinesli v državni zbor. A kot so pojasnili v službi za odnose z javnostmi državnega zbora, so to storili prepozno. Novela zakona, katere poglavitne določbe se nanašajo na določitev pravne podlage za prenos premoženja Družbe za upravljanje terjatev bank na SDH, prinaša pa še nekatere druge rešitve, je danes že objavljena v uradnem listu. Veljati bo začela čez 15 dni oz. z dnem prenehanja uporabe zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank. Predsednik združenja Vladimir Šega je v sredo poudaril, da njihov namen ni nagajati vladi, pač pa ji pokazati, da so tudi zaposleni v državnih podjetjih pod okriljem SDH nekdo, s katerim se je treba pogovarjati. "Tudi te zaposlene je treba poslušati in jim dati možnost nadzora nad tem, kar vrhovi v teh podjetjih počnejo," je dejal.