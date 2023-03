Zbrali že več kot 113 tisočakov: 'Zelo smo zadovoljni, presegli smo vse cilje'

Nič več Pahorjeva, zdaj je katra bratov Frater. Svoj drugi krog pelje šele dva tedna, pa je na svoji dobrodelni poti zbrala že dobrih 113.000 evrov. "Zelo smo zadovoljni in presenečeni nad višino zneska. Presegli smo že vse cilje," pravi Aleksander Fratar. Kakšni so zneski in kakšen je cilj dobrodelne družine s Koroške?

Katra se je tudi v svoj drugi krog podala zelo uspešno. Niti dva tedna še nista minila od začetka nove dobrodelne dražbe, a družina Fratar pravi, da so z zbranimi sredstvi že presegli vse cilje. Trenutni znesek znaša 113.651,39 evra, kar je že skoraj dvakrat več, kot jih je v prvem krogu zbral nekdanji predsednik države Borut Pahor. "Zelo smo zadovoljni in presenečeni nad višino zbranih sredstev," je uspeh akcije komentiral Aleksander Fratar. icon-expand Dobrodelna katrca FOTO: POP TV "Še v četrtek smo dejali, da bomo srečni, če pridemo do 120.000 evrov. Ampak mislim, da bo znesek na koncu še višji. Zdaj upamo na 150.000 evrov," nam je zaupal eden od treh dobrodelnih bratov, ki nam je razkril tudi razpon vloženih sredstev. Ta se gibljejo od najnižjega zneska – enega centa – pa vse do okoli 6000 evrov, nam je povedal. Akcija se sicer zaključi 31. marca, a do takrat jih čaka še precej dogodkov. "Naši vikendi so praktično zapolnjeni," je priznal Aleksander Fratar. Z bratoma in dobrodelno katro se namreč udeležuje številnih dogodkov. Danes se bodo tako udeležili 28. Jožefovega koncerta v Muti, v soboto se bodo odpeljali na četrto tradicionalno Lužo v Ribnico na Pohorju, v nedeljo pa bo katra na ogled tudi pred športno dvorano v Slovenj Gradcu. PREBERI ŠE Začetek drugega kroga dobrodelne katre: vsak donator bo v tekmi za avto Zbrana sredstva bodo znova namenili društvu Junaki tretjega nadstropja, Inštitutu zlata pentljica in Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Sredstva bodo slednji namenjena za nakup gama kamere, ki se uporablja za ugotavljanje razširjenosti rakavih obolenj in ugotavljanje bolezni kosti in sklepov. Kako donirati? Območno združenje Rdečega Križa Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd Namen: Katrca 2. krog TRR: SI56 6100 0001 9303 056 Sklic: 3-2023 Koda namena: CHAR Davčna številka: 19664559 OZRK Dravograd ni davčni zavezanec.