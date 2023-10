Zbrana sredstva na diplomatskem bazarju v roke družinam, ki so jih prizadele poplave

Na okoli 60 stojnicah so se države predstavile s svojimi tradicionalnimi izdelki, ki so bili na voljo obiskovalcem. Stojnico je imelo tudi združenje Sila, na njej pa so za simbolično ceno ponujali "vrečke sreče", ki so jih, kot so sporočili iz združenja, pripravili s pomočjo donacij različnih podjetij in s predstavniki držav, ki se udeležujejo bazarja.

Celoten izkupiček od prodaje bodo tako kot vsako leto namenili v dobrodelne namene. Letos bodo zbrana sredstva namenili za Mladinsko zdravilišče RKS Debeli Rtič, CUDV Draga, Društvo sožitje Kamnik ter Združenje DLAN gluhoslepih Slovenije. Del sredstev pa bodo namenili prizadetim družinam v letošnjih poplavah.

Dogodek sta z nagovori z odra pred Robovim vodnjakom odprla predsednica združenja Sila Lali Sladjana Ilić in kitajski veleposlanik v Sloveniji Wang Shunqing. "Vesel in ponosem sem, da je Kitajska letos častna gostja," je dejal slednji. Ob tem se je združenju Sila zahvalil za organizacijo in ostalim veleposlaništvom ter skupnostim, med njimi je izpostavil kitajsko, za sodelovanje in prispevek k dogodku.

Ker je letos tudi 30. obletnica ustanovitve združenja, se je na otvoritveni slovesnosti kot tuja država predstavila Kitajska. Njeno veleposlaništvo je pripravilo poseben dogodek, levji ples, ki so ga otroci v tradicionalnih oblačilih izvajali ob zvokih kitajske glasbe. V sprevodu so se jim pridružili tudi otroci športnih klubov ter ljubljanskih in mednarodnih osnovnih šol. Otroci so pripravili darila za otroke v stiski pod sloganom "darilo prijatelju".

Društvo Sila je 9. novembra 1993 ustanovila skupina Slovenk, soprog slovenskih veleposlanikov in gospodarstvenikov, ko so se v Ljubljani po osamosvojitvi Slovenije začela odpirati tuja diplomatska predstavništva. Vanj so povabile soproge tujih veleposlanikov, gospodarstvenikov in akademikov.