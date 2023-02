Zbrane v predsedniški palači nagovorila tudi Olena Zelenska

Na dan pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino je potekalo tudi več kulturnih dogodkov. Dopoldan so denimo v Kinodvoru predpremierno predvajali dokumentarni film Glasba prihodnosti, ki ga je RTV Slovenija posnela o projektu evakuacije in integracije mladih ukrajinskih glasbenikov Music for the Future.

Popoldan pa je na primer potekal pogovor z ukrajinskim pisateljem Markom Livinom, ki je spregovoril o vojni in miru ter osvetlil aktualno tematiko vojne v Ukrajini z vidika psihološkega doživljanja ljudi. Pogovor je vodila predsednica slovenskega PEN Tanja Tuma. Prav tako je potekalo odprtje razstav Mama, jaz nočem vojne! in Ukrajina pripoveduje, na kateri bo častni gost ukrajinski veleposlanik Andrij Taran.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se bo medtem ob robu izrednega zasedanja Generalne skupščine ZN ob prvi obletnici začetka vojne v Ukrajini udeležila skupne delovne večerje na ministrski ravni z ukrajinskim ministrom za zunanje zadeve Dmitrom Kulebo, na katero sta vabljena tudi generalni sekretar OZN Antonio Guterres in državni sekretar ZDA Antony Blinken.

Slovenska karitas zbrala več kot 3,3 milijone evrov

Slovenska karitas je za humanitarno pomoč prizadetim z vojno v Ukrajini v prvem letu zbrala 3.390.066 evrov. Od tega je bilo 2.422.147 evrov darovanih v finančni obliki, v materialni obliki pa pomoč v vrednosti 673.981 evrov s strani številnih posameznikov in 235 podjetij, 293.939 evrov pa je prispevalo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS preko humanitarnega strateškega partnerstva.

"S pomočjo te velike solidarnosti Slovencev in Slovenije je Slovenska karitas v enem letu v sodelovanju s Karitas Spes Ukrajina v Ukrajino odposlala 29 humanitarnih pošiljk s 416 ton materialne pomoči, predvsem s hrano, vodo, higienskimi potrebščinami, sanitetnim in medicinskim materialom in zdravili. Ostala zbrana sredstva so bila nakazana za izvedbo humanitarnih projektov Karitas v Ukrajini," so sporočili iz organizacije.

Celotna mreža Caritas Internationalis je za pomoč najranljivejšim, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini, skupaj posredovala 135 milijonov evrov za pomoč v Ukrajini in beguncem v sosednjih državah. S temi sredstvi je nujna humanitarna pomoč Karitas v prvem letu vojne v Ukrajini dosegla več kot 5,3 milijona ljudi s hrano, higienskimi in drugimi potrebščinami, s pomočjo pri preseljevanju na varna območja in namestitvijo razseljenih, s psihosocialno pomočjo, pomočjo pri šolanju otrok, z zagotovitvijo materiala za bolnišnice, pri prvih obnovah zgradb, s pečmi na drva, generatorji in drugo pomočjo. "Potrebe pa so še vedno ogromne, zato Slovenska karitas še naprej prosi za solidarnost," so še zapisali v sporočilo za javnost.