Zbranih že 20.000 podpisov v peticiji za dvig plač pomočnic vzgojiteljic

Inštitut 8.marec je lansiral peticijo za dvig plač pomočnic vzgojiteljic, ki v Sloveniji prejemajo plačo, ki je nižja od minimalne. Peticijo je do zdaj podpisalo že več kot 20.000 ljudi, nadaljevala se bodo tudi pogajanja o dvigu plač. Pomočnice imajo odgovorno delo a je plačilo ponižujoče nizko. Povprečna plača pomočnice vzgojiteljice s srednješolsko izobrazbo je za več kot 20 odstotkov nižja kot povprečna plača zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju in npr. za skoraj 50 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejema vojak s srednješolsko izobrazbo.

Pomočnice vzgojiteljic so tiste, ki v vrtcih skrbijo za otroke, jih vzgajajo ter jim namenjajo svoj čas. Njihovo delo zahteva strogo predanost ko se osem ur na dan posvečajo otrokovemu dobremu počutju, vzgoji in izobraževanu. Poleg tega skrbijo za higieno otrok, prostorov in načrtovanje vzgojnega dela, pomagajo pri organizaciji popoldanskig aktivnosti, komunicirajo in sodelujejo s starši, pišejo poročila ter skrbijo za administracijo. Seznam opravil, ki jih pomočnice opravljajo res ni kratek. Z otrokom preživijo dobršen del dneva, z njimi so namreč v jutranjem varstvu, popoldanskih čakanjih na starša, na pomoč priskočijo tudi ko čistilke potrebujejo zamenjavo in so prva pomoč pri poškodbah, navaja Inštitut 8.marec. Ko denimo vzgojiteljice zbolijo, je naloga pomočnic, da prevzame njeno vlogo.

icon-expand Vrtec FOTO: Shutterstock

Plača pa je, kot navaja Inštitut 8. marec, ponižujoče nizka. S plačo nižjo od minimalne je težko plačati položnice, nemogoče dobiti kredit, dejansko je težko živeti dostojno življenje. Povprečna plača pomočnice vzgojiteljice s srednješolsko izobrazbo je za več kot 20 odstotkov nižja kot povprečna plača zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju in npr. za skoraj 50 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejema vojak s srednješolsko izobrazbo. Zato tudi ni presenetljivo, da so prisiljene poiskati dodatno delo in da jih veliko zapušča svoj poklic, kar ogroža kvaliteto in dostopnost javnega sistema vzgoje in izobraževanja, opozarja Inštitut 8.marec. Več kot 22 tisoč delavk in delavcev v javnem sektorju prejema dodatek do minimalne plače. V Sloveniji imamo namreč zakonodajo, ki omogoča, da delaš polni delovni čas, v pogodbi o zaposlitvi pa je zapisana plača, ki je nižja od minimalne, kar Inštitut 8.marec označuje za nesprejemljivo. Enako nesprejemljivo po njihovem mnenju je, da delavke in delavci, ki skrbijo za otroke, opravljajo skrbstvo starejših, kuharice, hišniki in drugi podporni delavci iz plačne skupine J pa prejemajo plače nižje od minimalne.