Zbranih že več kot 300.000 plastenk za Društvo prvih posredovalcev

Akcija zbiranja plastenk za prve posredovalce je v preteklih dneh dosegla pomembno prelomnico – zbranih je bilo že več kot 300.000 plastenk. K njenemu uspehu pomembno prispevajo vsi, ki aktivno zbirajo plastenke – posamezniki, številne šole, podjetja, gasilska društva in druge ustanove po vsej Sloveniji. Po koncu akcije bo vsa ločeno zbrana odpadna plastika v celoti predana družbi za ravnanje z odpadno embalažo Interzero Slovenija, ki bo poskrbela, da bodo vse zbrane plastenke reciklirane na okolju prijazen način in ponovno uporabljene kot surovina. Poleg izkupička od prodaje plastenk bo Lidl Slovenija društvu namenil še dodatno donacijo v znesku 10.000 evrov.

Dejan Rogelj, predsednik Društva prvih posredovalcev, je ob novem mejniku povedal: "Izjemno smo hvaležni za številčen odziv prebivalcev Slovenije. Vsak, ki je plastenko že oddal, je pokazal, da mu ni vseeno za okolje in da se zaveda pomena medsebojne pomoči. Sredstva od prodanih plastenk bomo prek razpisa namenili za nakup defibrilatorjev (AED), ki v Sloveniji še vedno niso dovolj dostopni, kljub temu, da so nemalokrat nujni pri reševanju življenja."