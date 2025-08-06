Zbranih že več kot 300.000 plastenk za Društvo prvih posredovalcev

Akcija zbiranja plastenk za prve posredovalce je v preteklih dneh dosegla pomembno prelomnico – zbranih je bilo že več kot 300.000 plastenk. K njenemu uspehu pomembno prispevajo vsi, ki aktivno zbirajo plastenke – posamezniki, številne šole, podjetja, gasilska društva in druge ustanove po vsej Sloveniji. Po koncu akcije bo vsa ločeno zbrana odpadna plastika v celoti predana družbi za ravnanje z odpadno embalažo Interzero Slovenija, ki bo poskrbela, da bodo vse zbrane plastenke reciklirane na okolju prijazen način in ponovno uporabljene kot surovina. Poleg izkupička od prodaje plastenk bo Lidl Slovenija društvu namenil še dodatno donacijo v znesku 10.000 evrov.
Dejan Rogelj, predsednik Društva prvih posredovalcev, je ob novem mejniku povedal: "Izjemno smo hvaležni za številčen odziv prebivalcev Slovenije. Vsak, ki je plastenko že oddal, je pokazal, da mu ni vseeno za okolje in da se zaveda pomena medsebojne pomoči. Sredstva od prodanih plastenk bomo prek razpisa namenili za nakup defibrilatorjev (AED), ki v Sloveniji še vedno niso dovolj dostopni, kljub temu, da so nemalokrat nujni pri reševanju življenja."
Del prejetih sredstev pa bo društvo namenilo za izvedbo 8. letnega srečanja prvih posredovalcev, ki bo 6. septembra v Nordijskem centru Planica. Gre za edinstven dogodek v slovenskem prostoru, ki prvim posredovalcem omogoča učenje in preverjanje znanja v realističnih pogojih, s katerimi se lahko srečajo na intervencijah oziroma v njihovem delovnem okolju. Sodelujoči se bodo tako preizkusili v scenarijih, ki prikazujejo krvavitve, tujke v dihalih, anafilaktično reakcijo, zastrupitve, zvine in zlome, opekline, epileptične napade, možgansko in srčno kap ter druge življenjsko ogrožajoče situacije, njihovo ustreznost ravnanja pa bodo ocenjevali inštruktorji s področij urgentne medicine, anesteziologije in reševalnih služb. Dogodek že skoraj desetletje organizira Društvo prvih posredovalcev v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij, letos se bo pri prikazni vaji pridružila tudi Specialna enota Policije.
Zbiranje plastenk še poteka – prinesite jih v eno od treh Lidlovih trgovin
Vse, ki želijo podpreti društvo, snovalci akcije pozivajo, naj oddajo prazne plastenke pijač, ki bi sicer pristale v smeteh, v dobrodelne namene. Akcija zbiranja poteka še do 30. septembra v treh Lidlovih trgovinah – v Ljubljani na Toplarniški ulici, v Mariboru na Titovi cesti in v Kranju na Šucevi ulici –, kjer so postavljene posebne naprave za zbiranje. Te sprejemajo vse prazne plastenke pijač volumna med 50 ml in 3 litri, ne glede na to, kje so bile kupljene. Pomembno je le, da plastenke niso poškodovane (stisnjene) in imajo jasno vidno črtno kodo. Avtomati ne sprejemajo pločevink, steklenic ter plastenk olja, kisa, čistil in šamponov.
Akcija kot spodbuda uvedbi kavcijskega sistema v Sloveniji
Za podporo akciji Društva prvih posredovalcev so se v Lidlu Slovenija odločili, ker imajo za seboj že dve izjemno uspešni akciji zbiranja plastenk za društvo Junaki 3. nadstropja, ko so za dober namen zbrali več kot milijon plastenk. Projekt poleg dobrodelnosti izpostavlja tudi ekološki vidik in spodbuja uvedbo kavcijskega sistema v Sloveniji.
Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija.