Zbudili smo se v ledeno jutro: temperature do -15 stopinj Celzija

Ponoči so se oblaki postopno umaknili. Ker se je polegel tudi veter, smo zjutraj marsikje izmerili najnižje temperature v tej zimi. Najbolj se bo seveda ohladilo v krajih, ki jih še prekriva snežna odeja. Tako sona Koroškem, Zgornjem Gorenjskem, Notranjskem in Kočevskem termometri pokazali od -15 do -12 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije beležimo od -10 do -7 stopinj Celzija. Zmrzovalo bo tudi v zatišnih legah Primorske, le v krajih z burjo bo lahko kakšna stopinja nad ničlo.

Hladnemu jutru bo sledil sončen dan s temperaturami od -2 do 3 stopinje Celzija. Na Primorskem bo okoli 8 stopinj Celzija.

Kot napoveduje Arso, bo praznična sreda sprva precej jasna z mrzlim jutrom, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda povečala. Severovzhodni veter se bo spet okrepil, prav tako burja na Primorskem. V četrtek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno. Veter bo počasi slabel.