Zbudili smo se v najhladnejše jutro te zime, tudi ob morju pod ničlo

Ob 7. uri so bile po državi temperature večinoma med minus šestimi in minus desetimi stopinjami Celzija. Med drugim so se tudi v spodnjem delu Vipavske doline, kjer je bilo ozračje bolj mirno, temperature spustile do minus pet stopinj. In tudi ob morju so namerili stopinjo ali dve pod ničlo, je izmerjene temperature povzel dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Nad ničlo pa je ostalo v okolici Ajdovščine. Kot je v objavi na Facebooku zapisal Arso, je bilo najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se ob šibki burji ni ohladilo pod 1,7 stopinje Celzija.

Na višje ležečih območjih sicer davi niso namerili tako zelo nizkih temperatur, saj je v višinah mraz nekoliko popustil. Na Kredarici je bilo ob 7. uri minus 6,6 stopinje. Bo pa v petek na višje ležečih območjih spet nekoliko bolj mrzlo, tudi ob koncu tedna bodo temperature v gorah zimske.

V nižinah bo danes tudi čez dan mrzlo, bo pa sončno. Temperature bodo večinoma okoli ničle, na Primorskem pa od pet do devet stopinj Celzija. Podobno mrzlo bo tudi še v petek in soboto.