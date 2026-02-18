Zbudili smo se v mrzlo jutro: v petek sneg do nižin, nato 15 stopinj Celzija

Po podatkih Agencije za okolje (Arso) se je v Babnem Polju ohladilo na skoraj 10 stopinj Celzija, v Novi vasi na Blokah so izmerili 8, v Logatcu pa 7 stopinj Celzija. V Ratečah, kjer še vedno beležijo 25-centimetrsko snežno odejo, so izmerili 9 stopinj Celzija. Precej mrzlo je bilo tudi v Celju, Kočevju in Kamniški Bistrici pri 6 stopinjah Celzija, drugod po nižinah pa so se temperature večinoma gibale med 5 in 1 stopinjo Celzija. Malo nad ničlo je bilo le v prevetrenih delih Primorske, so še navedli.

V četrtek bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1200 in 1500 metrov, na severozahodu pa bo snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne okrepil, zvečer pa nato oslabel. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in v Slovenski Istri od 5 do 9, dnevne pa od 7 do 13, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija, napovedujejo na Arsu.

V petek bodo sprva še padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja se bo do jutra ponekod na vzhodu spustila do nižin. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo.

Mraz bo tudi v soboto zjutraj, napovedujejo pri Meteoinfo. Sprva bo še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Od nedelje naprej pa bo čez dan že pomladno toplo, temperature bodo marsikje presegle 15 stopinj Celzija, toplejši konec tedna napovedujejo pri Meteoinfo.