Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zbudili smo se v mrzlo jutro: v petek sneg do nižin, nato 15 stopinj Celzija

Ljubljana, 18. 02. 2026 08.25 pred 16 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Mraz

Prebudili smo se v mrzlo jutro. V večjem delu Slovenije je bilo celo najhladnejše po 22. januarju. Čez dan bo precej jasno, z nekaj oblačnimi koprenami, že ponoči pa se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, v zahodni polovici države se bodo začele pojavljati padavine. V petek se bo meja sneženja na vzhodu spustila do nižin, od nedelje naprej pa se obetajo občutno višje temperature.

"Ob razjasnitvi, brezvetrju in zelo suhem zraku v višinah so se temperature kljub odsotnosti snežne odeje ponekod spustile krepko pod ničlo," poroča Meteoinfo Slovenija.

Po podatkih Agencije za okolje (Arso) se je v Babnem Polju ohladilo na skoraj 10 stopinj Celzija, v Novi vasi na Blokah so izmerili 8, v Logatcu pa 7 stopinj Celzija. V Ratečah, kjer še vedno beležijo 25-centimetrsko snežno odejo, so izmerili 9 stopinj Celzija. Precej mrzlo je bilo tudi v Celju, Kočevju in Kamniški Bistrici pri 6 stopinjah Celzija, drugod po nižinah pa so se temperature večinoma gibale med 5 in 1 stopinjo Celzija. Malo nad ničlo je bilo le v prevetrenih delih Primorske, so še navedli.

Temperature po Sloveniji ob 7. uri
Temperature po Sloveniji ob 7. uri
FOTO: Arso

Na vzhodu sneg do nižin

V četrtek bo oblačno, padavine na zahodu se bodo dopoldne okrepile in se čez dan postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1200 in 1500 metrov, na severozahodu pa bo snežilo do alpskih dolin. Jugo ob morju se bo dopoldne okrepil, zvečer pa nato oslabel. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Goriškem in v Slovenski Istri od 5 do 9, dnevne pa od 7 do 13, na severozahodu od 0 do 4 stopinje Celzija, napovedujejo na Arsu.

V petek bodo sprva še padavine, ki bodo popoldne ponehale. Meja sneženja se bo do jutra ponekod na vzhodu spustila do nižin. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldne se bo od severozahoda jasnilo.

Mraz bo tudi v soboto zjutraj, napovedujejo pri Meteoinfo. Sprva bo še precej jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. Od nedelje naprej pa bo čez dan že pomladno toplo, temperature bodo marsikje presegle 15 stopinj Celzija, toplejši konec tedna napovedujejo pri Meteoinfo.

vreme temperatura sneg pomlad vremenska napoved

Energetsko intenzivnim podjetjem državna pomoč za elektriko

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lujzek Biber
18. 02. 2026 08.45
Bomo zrihtal za vas. Vse da bo. Smo zalaufal.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kar 95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Kaj, če se v svojega novorojenčka ne zaljubiš takoj?
Kaj, če se v svojega novorojenčka ne zaljubiš takoj?
ADHD pri deklicah: znaki, ki jih pogosto spregledamo
ADHD pri deklicah: znaki, ki jih pogosto spregledamo
zadovoljna
Portal
Po dolgem boju z rakom je umrl avtor svetovne uspešnice
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
To sta najlepši jakni za prehodno obdobje in letošnjo pomlad
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
moskisvet
Portal
Nikar si ne privoščite začetniške napake
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534