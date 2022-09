Zbudili smo se v zelo toplo jutro, prihajajo obilne padavine

Ravno jugozahodnik je poskrbel, da smo se ponekod zbudili v najtoplejše septembrsko jutro v zgodovini meteoroloških meritev. Kot navaja Arso na svoji spletni strani, so največ, kar 26 stopinj Celzija, ob šesti uri zjutraj izmerili v Kopru, le eno stopinjo manj so termometri pokazali v Dobličah pri Črnomlju. Za sredino septembra zelo toplo jutro so imeli tudi v Novem mestu, v Krškem, v Podnanosu in v Biljah pri Novi Gorici, kjer so izmerili 23 stopinj Celzija. Pri 22 stopinjah Celzija pa se je živo srebro ustavilo v Malkovcu, pri Sevnici, v Dolenjah pri Ajdovščini, v Žireh in na Vrhniki.

Danes bo v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije pogosto deževalo, občasno pa se bodo padavine z jugozahodnim vetrom razširile tudi nad preostale dele Slovenije. Ker bo ozračje nestabilno, bodo nastajali nevihtni pasovi, ob katerih bo lahko lokalno padla večja količina dežja. Na vzhodu Slovenije, kjer bo dež manj verjeten, se bo tudi danes ogrelo nad 25, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju vse do 28 stopinj Celzija. Toliko bo tudi ob morju. Drugod bomo izmerili od 20 do 24 stopinj Celzija.

Težave povzročal močan veter: vetrolomi in prevrnjen kanu

Močan veter je v sredo nekaj pred 16. uro popoldan na Bohinjskem jezeru s kanujem prevrnili osebi. Mimoidoči so osebi rešili iz vode še pred prihodom gasilcev PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljačev PRS Bled in pripadnikov ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Poškodovanima so zaradi podhladitve nudili pomoč ter ju prepeljali na izhodišče. Iz vode so potegnili tudi potegnili kanu ter ga predali lastniku.

Prav tako pa uprava poroča tudi o več zabeleženih dogodkih vetroloma. V Mariboru so gasilci na trgu Dušana Kvedra nekaj pred 20. uro zvečer pritrdili pločevinasto streho na stanovanjskem bloku, ki jo je razrahljal močan veter.

Skoraj dve uri kasneje so morali gasilci pomagati tudi v naselju Zagorje v občini Sveti Tomaž, kjer je veter preko cestišča podrl večje drevo. Gasilci PGD Koračice so drevo razžagali in počistili cesto. Še eno drevo je veter podrl v naselju Dolge Njive v občini Lenart. Gasilci PGD Selce so drevo razžagali in odstranili s ceste.

Napoved

Jutri nas bo dosegla hladna fronta. Dež na severu se bo dopoldne okrepil in se popoldne postopno razširil nad vso Slovenijo. Sprva bodo še nastajale nevihte z nalivi, od severovzhoda pa bo k nam začel dotekati občutno hladnejši zrak. Proti večeru bo nekatere vrhove gora že lahko pobelil sneg.

Oblačna, deževna in še nekoliko hladnejša bo sobota, ko se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1600 metrov. Po nižinah bomo popoldne izmerili le okoli 10, na Primorskem pa 15 stopinj Celzija. Poleg tega bo tudi vetrovno. Najmočnejši sunki burje bodo v Vipavski dolini presegali hitrost 100 kilometrov na uro.