ZD Celje od torka brez programa ortodontije

Iz ZD Celje so sporočili, da si že nekaj let prizadevajo vzpostaviti in celo razširiti redno ortodontsko ambulanto, v ta namen so tudi načrtno izvajali specializacijo za dva specializanta zapored. A sta oba takoj po opravljenem specialističnem izpitu uredila svoje obveznosti do zdravstvenega doma in se zaposlila drugje, kjer delata v samoplačniški ambulanti.