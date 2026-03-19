Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

ZD Celje opozarja na lažne obiske na domu

Celje, 19. 03. 2026 12.12 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Vrata z verigo

Zdravstveni dom (ZD) Celje opozarja na primere, ko se neznanci lažno predstavljajo kot zaposleni centra za krepitev zdravja. Uporabnike kličejo in napovedujejo obiske na domu, kjer naj bi opravljali meritve, kot sta krvni tlak in gleženjski indeks. Po prihodu opravijo preglede, nato pa začnejo ponujati in prodajati tudi dražje izdelke.

Poudarili so tudi, da takšnih obiskov ne izvajajo, vse njihove storitve pa so brezplačne in potekajo izključno v njihovih prostorih. Njihovi zaposleni se vedno izkažejo z uradno identifikacijo in na domu ne prodajajo izdelkov, so danes sporočili iz ZD Celje.

Ob morebitnem dvomu ZD Celje uporabnikom svetuje, da neznancev ne spuščajo v stanovanje in o dogodku obvestijo policijo. Prav tako uporabnike pozivajo, naj o tem obvestijo svoje starejše sorodnike, sosede in znance, saj so ti pogosto tarča tovrstnih zavajajočih praks.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573