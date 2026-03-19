ZD Celje opozarja na lažne obiske na domu

Zdravstveni dom (ZD) Celje opozarja na primere, ko se neznanci lažno predstavljajo kot zaposleni centra za krepitev zdravja. Uporabnike kličejo in napovedujejo obiske na domu, kjer naj bi opravljali meritve, kot sta krvni tlak in gleženjski indeks. Po prihodu opravijo preglede, nato pa začnejo ponujati in prodajati tudi dražje izdelke.