ZD Celje opozarja na lažne obiske na domu

Poudarili so tudi, da takšnih obiskov ne izvajajo, vse njihove storitve pa so brezplačne in potekajo izključno v njihovih prostorih. Njihovi zaposleni se vedno izkažejo z uradno identifikacijo in na domu ne prodajajo izdelkov, so danes sporočili iz ZD Celje.
Ob morebitnem dvomu ZD Celje uporabnikom svetuje, da neznancev ne spuščajo v stanovanje in o dogodku obvestijo policijo. Prav tako uporabnike pozivajo, naj o tem obvestijo svoje starejše sorodnike, sosede in znance, saj so ti pogosto tarča tovrstnih zavajajočih praks.
