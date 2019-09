ZD Domžale: Vpisne listke delijo, kot poteka na gasilski veselici srečelov

V Zdravstvenem domu (ZD) Domžale so pred dobrim mesecem dni pred vrati laboratorija uvedli 'listomat'. Gre za avtomat, ki deli listke s številkami, da pacienti točno vedo, kdaj so na vrsti. Ta se je očitno izkazal za zelo uporabnega, zato so, kot kaže, želeli podobno strategijo uvesti tudi na ginekološkem oddelku pri vpisovanju pacientk k novemu ginekologu. A kot kažejo izkušnje naše bralke in očitno tudi številnih drugih pacientk, to ni bila najboljša odločitev.

In kot je znano, Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) pacientk predhodne zdravnice ne prenese avtomatično na novo zdravnico. Na ZZZS pravijo, da je menjava ginekologa izjemno pomembna osebna odločitev zavarovane osebe. Glede na to in ker je treba zadostiti strogim evropskim in slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov, je takšno odločitev oz. privolitev moč podati le v pisni obliki, s katero pacient nedvoumno izrazi svojo izbiro in odločitev, da bo v postopkih zdravljenja zaupal in sodeloval s konkretnim ginekologom.

Zakon sicer tudi določa, da ima zavarovana oseba pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja pravico do proste izbire tako zdravnika kot zdravstvenega zavoda. "Zdravnik ginekolog pa je dolžan sprejeti vse zavarovane osebe, ki si ga izberejo, dokler ne doseže obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov," so v obvestilu pacientkam zapisali v ZD Domžale in dodali, da so na novo zaposlili dve specialistki ginekologije in porodništva, zaradi pravil ZZZS pa mora vsaka pacientka osebno, s kartico zdravstvenega zavarovanja, podpisati izjavo o izbiri nove ginekologinje.

In tu se zaplete. V obvestilu ZD Domžale piše, da bodo vsak dan registrirali 200 žensk, oziroma 100 tiste dni, ko vpisovanje ne bo potekalo ves dan. Pacientkam nato sporočajo, da se ob prihodu v čakalnico javijo medicinski sestri, ki jim bo dala listek z okvirno uro, kdaj lahko ta dan podpišejo izjavo o izbranem ginekologu. Ko bo dvestoti ali stoti listek razdeljen, jih tega dne ne bodo več delili, za ostale pacientke pa tako na ta dan podpis ne bo več mogoč. Ob koncu obvestila v ZD Domžale pacientke prosijo za strpnost in razumevanje.

In tega je imela naša bralka veliko, ko je prvič prišla v čakalnico in so bili že vsi listki razdeljeni, in tudi drugič, ko je naslednji dan prišla in je bila vrsta čakajočih pacientk dolga več metrov, pa spet ni prišla na vrsto. Tretji dan, ko je prišla v čakalnico in ugotovila, da so bile nekatere ženske v čakalnici že več ur pred ordinacijskim časom in je spet zmanjkalo listkov, pa sta tako strpnost kot razumevanje splahnela.

Ne le ona, tudi druge pacientke so poskušale priti v stik z vodstvom ZD, a neuspešno, tudi na telefon jim v. d. direktorice ni uspelo priklicati."Sistem, ki so ga uvedli, žal ne funkcionira in ni človeški. Ljudje smo zaposleni, imamo tudi druge obveznosti in ne moremo po cele dneve čakati na vpisni listek. Vsak dan dopusta, ki ga imamo, ga krvavo prigaramo in bi ga radi izkoristili v krogu družine in ne v čakalnici ZD Domžale," je ogorčena.

V. d. direktorice ZD Domžale, Polona Darja Burja, je pojasnila, da so sistem razdeljevanja listkov, s katerim vsaki pacientki dajo natančno uro registracije, uvedli v izogib dolgotrajnemu čakanju pred ambulantami."Razdeljevanje listkov poteka hitro, težava pa je v tem, da pacientke že dolgo pred objavljeno uro razdeljevanja čakajo v vrsti. Glede na to, da registracija zahteva nek določen čas, v enem dnevu ne moremo registrirati več kot 200 pacientk. Ker se zavedamo težave, da lahko zjutraj zaradi velikega števila pacientk zmanjka listkov za tekoči dan, smo za oktober uvedli drug sistem, in sicer bodo listke delili vsak ponedeljek popoldan za ves naslednji teden," je pojasnila in dodala, da se zavedajo, da je razdeljevanje listkov za registracijo nekoliko zastarelo, "vendar moramo omogočiti prav vsem pacientkam (tudi starejšim, ki niso računalniško vešče) enakovredno možnost izbire ginekologa".

Od dveh ginekologinj, ki so ju na novo zaposlili v ZD Domžale, je ena že nehala vpisovati nove pacientke, tako da jih sprejema le še ena, žensk, ki čakajo na vpis, pa je še ogromno, zato se naša bralka upravičeno sprašuje, kje bo iskala ginekologa, če bo za vpis pri novi ginekologinji v ZD Domžale prepozna.

V ZD Domžale pojasnjujejo, da bodo v prihodnjih mesecih zaposlili še enega dodatnega ginekologa, tako da bodo imele pacientke možnost še dodatne izbire. "Registracije bodo potekale najmanj do konca tega leta in ni potrebe, da si vse pacientke izberejo novega ginekologa ta trenutek," so dodali.