ZD Kamnik prejema kazni za rešilce na nujni vožnji, redarstvo: To so zgolj dopisi

"Saj kazni potem dejansko ne dobimo, ampak potegne pa za sabo kup dela: najprej moramo poiskati, katera vozila so to bila in kdo jih je vozil, potem poiskati potni nalog, vso dokumentacijo fotokopirati, napisati dopise ... Gre za kup nepotrebnega dela, tako za nas, kot za redarstvo," izpostavlja Rebolj.

Zdravstveni dom (ZD) Kamnik je na svoji strani na Facebooku izpostavil težavo, s katero se, sploh od kar so v bližnjem Trzinu postavili stacionarni radar, soočajo njihove reševalne ekipe. Namreč, s tamkajšnjega redarstva jim – čeprav je iz fotografij, ki jih posname radar, razvidno, da so na vozilu prižgane luči, torej da gre za nujno vožnjo – stalno pošiljajo kazni za prehitro vožnjo. Po besedah direktorja ZD Kamnik Saša Rebolja , so jih v zadnjem primeru, ki so ga izpostavili tudi na družbenem omrežju, prejeli kar 13 v zgolj enem dnevu.

Situacija je šla že tako daleč, da reševalci, ki vozijo vozilo na nujni vožnji, "če se le spomnijo", pred lokacijo, kjer je postavljen radar v Trzinu, celo zavirajo. "Saj nismo osamljeni primer, s tem se soočajo tudi v drugih reševalnih enotah, v Domžalah, denimo, tudi na istem radarju. In če bi šlo za kakšen dopis tu in tam, bi razumeli. Ampak to je zdaj res že na dnevni bazi," še pravi Rebolj.

In kaj na to pravi trzinsko redarstvo? "Zdravstvenemu domu smo poslali zgolj dopise, v katerih smo jih prosili, da nam posredujejo povratne informacije, ali so bila reševalna vozila, ki so prekoračila hitrost, na nujni vožnji, torej ali so izvajala nujne naloge, potrebne za reševanje življenja. Samo v takih primerih namreč reševalnim vozilom ni treba upoštevati prometnih pravil in prometne signalizacije," odgovarjajo.

Dodajajo, da je stacionarni radar v Trzinu nameščen "na zelo prometni cesti v naselju, ki je bila v preteklosti nemalokrat 'dirkališče', še posebej v nočnem času in ob vikendih".

Na vprašanje, kakšen je oziroma bo postopek glede kazni, izdanih v tem tednu, kot pravijo, ne morejo odgovoriti, saj "odgovorov zdravstvenega doma, ali so reševalna vozila v primerih prekoračitve hitrosti izvajala nujne naloge, še nismo prejeli". Kot še dodajajo, pa prekrškovni organ to mora preveriti, saj ga k temu zavezuje zakon. "Uporaba skrajne sile je tako ekstremna možnost, da jo je dovoljeno uporabiti samo takrat, ko druge, večje nevarnosti ni mogoče odvrniti drugače," pojasnjujejo.

"Razumemo zdravstveno osebje, ki je sploh v trenutni situaciji, hudo obremenjeno že s svojim osnovnim poslanstvom in si resnično zasluži vse pohvale. Končno smo na isti strani, vsi si prizadevamo za večjo varnost v naših krajih," so še zaključili.