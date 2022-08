'Nova aplikacija bo prihranila dragoceni čas, ki ga bomo namenili pacientom'

V ZD Ljubljana prehajajo na nov način elektronske komunikacije prek spletnega portala za paciente, ki bo nadomestil elektronsko pošto. Strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in zdravnica družinske medicine Špela Tevžič sta predstavili novi Portal za paciente ZD Ljubljana. Spregovorili sta o uporabi, izkušnjah in razlogih za uvedbo. Kot sta poudarili, gre v tem primeru le za nadomestitev komunikacije po elektronski pošti s komunikacijo prek novega portala. Vsi ostali načini komunikacije pa ostajajo nespremenjeni, pacienti lahko še vedno pokličejo v ambulanto, poudarjajo v ZD Ljubljana.

Zaposleni v ambulanti bodo imeli po njihovih navedbah ob uporabi portala za vsaj petino manj administrativnega dela, saj ambulanta sporočilo prejme avtomatično v zdravstveno-informacijski program, ki ga uporablja pri svojem delu, kar je ena izmed največjih prednosti in novosti. Ob odsotnosti izbranega zdravnika pa sporočilo avtomatično prejme nadomestni zdravnik. Navodila za uporabo so dostopna tudi na spletni strani ZD Ljubljana.

Kot sta pojasnili, se v ZD Ljubljana srečujejo z vedno večjim številom elektronske pošte, v posameznih amblantah za več kot sto odstotkov, kar pomeni nove obremenitve zdravstvenih delovcev in posledično manj časa za obravnavo bolnikov. Elektronska pošta je mnogokrat nepregledna, nestrukturirana, nerazumljiva, velikokrat se ne da razbrati niti, kdo to pošto pošilja, naštevata razloge za zamenjavo elektronske pošte z novim portalom. Kot je opisala Stegne Ignjatovičeva, komunikacija po elektronski pošti ni varna, ta mora biti ustrezno kodirana, kar pa je zelo zahtevno, s tem imajo težave tudi pacienti, ki ne morejo odpreti kodiranih priponk in posledično še dodatno vzpostavljajo stik z ambulanto, kar zopet terja dodaten čas.

Zato bodo z novim portalom uredili vse te težave in tako v pomembni meri razbremenili zdravstvene delavce, ki bodo lahko zdaj ta čas izkoristili za obravnavo bolnikov, sta poudarili. "Dostopnost pacientov do bolnika lahko pomembno zmanjšamo z administrativnim razbremenjevanjem, čemur je namenjen ta portal."

Naročanje zdravil, seznam napotnic, kmalu tudi naročanje medicinskih pripomočkov ...

Med drugim lahko pacienti prek portala, ki ga že uporabljajo v enotah Šentvid, Bežigrad in Vič-Rudnik, naročajo zdravila, ki jih redno prejemajo, in vidijo seznam napotnic, so sporočili iz ZD Ljubljana. Kmalu bodo lahko uporabniki naročali tudi medicinske pripomočke, ki jih redno uporabljajo, imeli bodo vpogled v bolniške liste, mogoče pa bo tudi eNaročanje na pregled ali na odvzem krvi v laboratorijih ZD Ljubljana. Registracija na portal je mogoča ob osebni prijavi pri zdravniku v ambulanti ali z digitalnima potrdiloma SigenCa ali SigovCa ter siPassom. Pacient lahko pooblasti tudi drugo osebo, če sam nima lastnega elektronskega naslova in mobilne telefonske številke, so že pojasnili v ZD Ljubljana.