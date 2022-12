PRENOS V ŽIVO: ZD Ljubljana glede preusmeritve pacientov iz ZD Polje v ZD Fužine

Strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in predstojnik enote ZD Moste-Polje Igor Krunić pojasnjujeta situacijo glede začasne preusmeritve zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine. Izjavo spremljamo v živo.

Strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič je uvodoma pojasnila, da so zdravstveno varstvo odraslih preusmerili iz ZD Polje v ZD Fužine, pojasnila pa je, da se enota ZD Polje ne zapira. Gre za začasen ukrep, saj se soočajo s kadrovskim pomanjkanjem, poleg odhodov, se soočajo tudi z odsotnostmi zaradi bolezni.

Letos v ZD Ljubljana beležijo 23 odhodov zdravnikov, večinoma zaradi preobremenitve. Za mlade zdravnike so razlogi tudi višja plača v koncesijskih ambulantah.

Predstojnik enote ZD Moste-Polje Igor Krunić je še enkrat pojasnil, da gre za začasen ukrep, ki so ga sprejeli pretekli teden, ko so kolegicam, ki bi se morale vrniti v službo, podaljšali bolniško odsotnost. Gre za rešitev logistične narave saj so v ZD Fužine prostori večji, s čimer želijo pacientom zagotoviti tudi varnejšo obravnavo. Procese so ustrezno organizirali, če je potrebno organizacijo na dnevni bazi tudi spreminjajo. Po trenutnih pričakovanjih naj bi pacienti iz ZD Polje hodili v ZD Fužine do konca leta, tja so preusmerili okoli 11.000 pacientov. V ZD Fužine pa tamkajšnjim zdravnikom, kjer so tudi kadrovsko podhranjeni, pomagajo tudi drugi zdravniki, sodni zdravniki, upokojena zdravnica, specializanti, študenti višjih letnikov medicine, prihajajo pa tudi zdravniki iz drugih zavodov. Če bo potrebno, bodo delali tudi nadurno delo.

Kot smo že poročali, so nekatere paciente iz ZD Polje zaradi kadrovskega primanjkljaja začasno, za mesec dni, preusmerili v ZD Fužine, kjer so za vse paciente, ki so brez osebnega zdravnika v ZD Polje, vzpostavili dve kronični in eno akutno ambulanto. Združevanje dveh enot v eno naj bi zagotovilo lažjo dostopnost do zdravstvenih storitev, a po poročanju naših bralcev to ne drži.