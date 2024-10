V ZD Ljubljana odprli nove prostore centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Center, ki bo odslej deloval v prostorih nekdanje viške občine, obiskujejo starši z otroki s težavami v razvoju, govornimi ali učnimi težavami, čustvenimi ali vedenjskimi motnjami ter drugimi stiskami. Novi prostori bodo omogočili še boljšo oskrbo, tudi z delovanjem multidisciplinarnega tima, ki bo deloval na isti lokaciji, so ob tem poudarili v Zdravstvenem domu Ljubljana. Prepričani so, da bodo zaposleni z izboljšanimi delovnimi pogoji zagotovili še boljšo oskrbo, saj timske obravnave na enem mestu vzamejo manj časa, so bolj učinkovite in osebne.

Nove prostore so si danes v družbi vodje centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov enote Vič-Rudnik Andreje Mikuž in direktorice ZD Ljubljana Antonije Poplas Susič ogledali tudi premier Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in ljubljanski župan Zoran Janković.

Predsednik vlade je ob tem dejal, da je ne samo odprtje novih prostorov, pač pa tudi sestavljanje timov, ki bodo zadovoljili potrebe, odlična novica. Zatrdil je, da tudi vlada od nastopa mandata posveča pozornost duševnemu zdravju. Večje število vpisnih mest na študiju psihologije, spremembe zakonodaje na področju zaposlovanja tujcev, ki bodo pripomogle k iskanju in privabljanju strokovnjakov iz tujine, ter zakon o psihoterapiji, je naštel nekatere ukrepe. Obenem se je zahvalil vodji centra za doslej opravljeno delo, da "so naši otroci v dobrih rokah".

Janković je izpostavil, da bi bil najbolj zadovoljen, če teh prostorov sploh ne bi potrebovali, saj bi to pomenilo, da najmlajši v družbi nimajo težav. "Ampak vemo, da to ne gre tako hitro, in vem, da bodo v najboljši rokah," je dejal. Ekipi centra na čelu z vodjo Mikuževi je zaželel uspešno delo v korist najmlajših.

V prihodnje želijo v ZD Ljubljana odpirati še dodatne multidisciplinarne time z visoko usposobljenimi strokovnjaki, da bo pomoč še hitrejša in boljša, je ob odprtju novih prostorov dejala direktorica Poplas Susićeva. Po njenih besedah se namreč dogaja, da se otroci in mladostniki vedno pogosteje znajdejo v stiski, pri tem pa potrebujejo pomoč, podporo in razumevanje staršev in svojcev na eni strani ter strokovno pomoč na drugi strani.

Vodja centra Mikuževa pa se je zahvalila vsem gostom, ki so ob odprtju obiskali nove prostore, četudi so morda ti skromni, ekipa pa še ni dokončna. "To pomeni, da dajete sporočilo vsem prebivalcem Slovenije, da je duševno zdravje otrok na agendi tako vlade kot lokalne skupnosti," je poudarila.