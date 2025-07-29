Svetli način
Slovenija

ZD Ljubljana prejel prestižno mednarodno akreditacijo

Ljubljana , 29. 07. 2025 20.09 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Špela Lobe
Komentarji
2

Simulacije oživljanja, oskrbe poškodovancev, ukrepanja ob anafilaktičnem šoku. Zaposleni v zdravstvenem domu Ljubljana se že 12 let dodatno usposabljajo, da bi čim bolje oskrbeli paciente ob urgentnih stanjih. S tem so tudi bistveno izboljšali preživetje pacientov. Zdaj pa je njihov izobraževalni center postal prvi evropski center s prestižno mednarodno akreditacijo, kar jih uvršča v svetovni vrh na tem področju.

zd ljubljana urgenca mednarodna akreditacija
Senzor
29. 07. 2025 20.57
+0
Na TVS se vsakodnevno hvalijo o uspehih v zdravstvu, novih gradnja bolnišnične. Uporabniki nimamo od hvalisanje preko ekrana nič koristi. Politiki bodo imeli še vedno takojšen dostop do vseh obravnav. Lahovnik opozarja, da bodo imeli dostop do dolgotrajne oskrbe tujci in migranti, za katere mi plačujemo. Sramota te vlade, popolna ignoranca do lastnih državljanov. Isto se bo dogajalo pri dodelitvi najemnih stanovanj. Nismo naivni, da bomo to sprejeli. Na volitvah drugo leto ignorirajte stranke koalicije, ki to počne brez sramu.
ODGOVORI
2 2
marker1
29. 07. 2025 20.18
+2
Kdaj bomo prejeli prestižno nagrado za najkrajšo čakalno dobo za zdravnika in specialista?
ODGOVORI
3 1
