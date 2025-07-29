ZD Ljubljana prejel prestižno mednarodno akreditacijo

Simulacije oživljanja, oskrbe poškodovancev, ukrepanja ob anafilaktičnem šoku. Zaposleni v zdravstvenem domu Ljubljana se že 12 let dodatno usposabljajo, da bi čim bolje oskrbeli paciente ob urgentnih stanjih. S tem so tudi bistveno izboljšali preživetje pacientov. Zdaj pa je njihov izobraževalni center postal prvi evropski center s prestižno mednarodno akreditacijo, kar jih uvršča v svetovni vrh na tem področju.