ZD Ljubljana s presejalnim programom za zmanjšanje možnosti nastanka raka na želodcu

Povabilo k udeležbi v programu je te dni prejelo 6000 naključnih pacientov ZD Ljubljana, ki bodo testirani na okužbo s Helicobacter pylori in ob morebitnem pozitivnem rezultatu na okužbo začeli z zdravljenjem z antibiotičnimi zdravili ter zdravili za zniževanje želodčne kisline. "Sodelovanje v raziskavi ni pomembno le za posameznika, temveč tudi za družbo, saj bomo s pridobljenimi podatki lahko razvili nov nacionalni presejalni program, ki ga predvidevajo v naslednjih treh letih," je dejala.

"Naključne izbrane, ki so prejeli vabilo za udeležbo v raziskavi, naprošamo, da vabila ne zavržejo, temveč se nanj odzovejo z izpolnitvijo spletnega vprašalnika in izjave o sodelovanju, da jih lahko povabimo na odvzem krvi," je dejala strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič v izjavi za medije.

Ob tem je poudarila, da pacientov, ki niso v vzorcu, predvidenem za raziskavo, ki so jo na ZD Ljubljana zasnovali skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ne morejo povabiti k udeležbi v raziskavi. V primeru kakršnihkoli težav, ki bi lahko bile povezane z okužbo z bakterijo, naj se posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom, je dodala.

Namen raziskave Togas, v okviru katerega poteka omenjena raziskava, je pravočasno odkrivanje in zdravljenje okužbe z bakterijo, ki je pomemben dejavnik tveganja za rak želodca, povzroča pa tudi druge težave, kot so vnetja, razjede na želodcu, na dvanajstniku, malt limfom, anemije, dispepsijo ... Togas je evropski projekt, katerega cilj je prispevati k izboljšanju in krepitvi zdravja v EU z zmanjšanjem bremena, ki ga povzroča rak želodca.

"Okužba z bakterijo H. pylori se začne že v zgodnjem otroštvu in je desetletja asimptomatska, torej ne povzroča nobenih težav. Pri določenem deležu oseb pa lahko vodi v razvoj težav, pri nekaterih tudi do raka želodca," je dejala Stegne Ignjatovičeva.

Težave z bakterijo so lahko nespecifične, lahko se kaže kot zgaga ali bolečina v želodcu. "Problem je, ker rak želodca dolgo časa ne povzroča nobenih bistvenih težav, ko pa bolezen odkrijemo in je v zelo razviti fazi, pa je zdravljenje manj uspešno," je poudarila. Z zdravljenjem okužbe s H. pylori bistveno zmanjšujemo stopnjo tveganja za razvoj raka želodca, ki je v Sloveniji pogosto diagnosticiran rak.

Na preventivno presejalno testiranje na bakterijo Helicobacter pylori poziva tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). "S sodelovanjem v raziskavi lahko zmanjšate možnost za razvoj raka želodca in drugih resnih zdravstvenih težav in prispevate k zagotovitvi manjkajočega znanja za izvajanje ustreznega preprečevanja raka želodca po vsej EU," so zapisali na NIJZ.