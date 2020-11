ZD Ljubljana z mobilnim cepljenjem proti gripi razbremenjuje ambulante

"Cepljenje v simulacijskem centru letos organiziramo prvič, ker smo predvideli precej večje količine ljudi, ki se bodo cepili, ob tem, da so ambulante izredno obremenjene in da imamo osem do deset odstotni izpad kadra," je pojasnila predstojnica Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva ljubljanskega zdravstvenega doma Tonka Poplas Susič. S tem, ko se cepljenje opravlja na terenu, so zaposleni v ambulantah razbremenjeni, obenem pa ne prihaja do mešanja zdravih in bolnih ljudi v zdravstvenih domovih, je izpostavila.

ZD Ljubljana je namreč za medije pripravil predstavitev poteka cepljenja v mobilni enoti simulacijskega centra oz. t. i. SIM mobilu. Mobilna enota se v teh dneh nahaja pred Mestno hišo v Ljubljani, saj trenutno poteka cepljenje zaposlenih na Mestni občini Ljubljana, je ob robu predstavitve dejal vodja centraUroš Zafošnik. Pred tem so že cepili zaposlene na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, v naslednjih dneh pa jih čaka cepljenje zaposlenih na RTV Slovenija.

Zafošnika veseli, da so v ZD Ljubljana tako začeli razmišljati podobno kot marsikje v tujini, namreč da je treba pristopiti k populaciji in te ne le vabiti v inštitucije. Tovrsten družbeni pristop k cepljenju je pohvalila tudi Poplas Susičeva.