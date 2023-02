'V Zdravstvenem domu Sežana stanje ni lepo, ni rožnato'

Težavam v zdravstvu se ni mogel izogniti niti Zdravstveni dom Sežana. Pomanjkanje družinskih zdravnikov, pacienti brez zdravnika, premalo prostorov ... Težave, ki pestijo zares veliko število slovenskih ambulant. Kako se bodo s temi izzivi soočili? Kako bo pomagala občina in kaj načrtujejo v ZD Sežana, nam je povedala v. d. direktorja ZD Sežana, dr. Katja Simunich.

ZD Sežana pokriva občine Hrpelje, Divačo, Dutovlje in Komen. Iz teh krajev in okoliških vasi ni malo prebivalcev, tako starejših kot mlajših, ki potrebujejo zdravniško pomoč, najsi bo to za recepte za zdravila ali bolezni. Težava nastaja, ker primanjkuje družinskih zdravnikov. V Hrpeljah denimo, sta po besedah dr. Simunicheve kar dve ambulanti prazni, drugi zdravniki pa sicer skušajo nadomeščati, kolikor se da, ampak je to na dolgi rok problematično. Kako naprej, je vprašanje, ki pesti marsikoga.

icon-expand Zdravstveni dom Sežana FOTO: 24ur.com

V Sežani se eden izmed že tako redkih družinskih zdravnikov kmalu odpravlja v zasluženi pokoj. Po nekaj letih mu bo sledilo še nekaj zdravnikov. Kje so vsi družinski zdravniki, ki bi prišli delat ter rešit situacijo? "Slovenskih zdravnikov ni na vidiku, čeprav iščemo vsepovsod in vabimo," navaja dr. Simunicheva. Dodala je, da mladim zdravnikom ponujajo marsikaj, da bi prišli. Novoizvoljeni župan Sežane, Andrej Sila, je sicer obljubil dve stanovanji, ki bodo na voljo od aprila naprej. V tem času naj bi jih preuredili tako, da bodo lepa in dostojna za življenje. Delno bodo tudi sofinancirana. Dr. Simunicheva je dejala, da jo sicer v kratkem čakajo razgovori z dvema mladima zdravnicama, obema iz tujine, a za zdaj ni še nič zagotovljeno ali potrjeno. "Upam, da se odločijo in pridejo k nam," je dejala. Kaj vodi do tega, da se tako malo ljudi odloči za poklic družinskega zdravnika? "Premalo je cenjen," je prepričana dr. Simunicheva. Premalo je tudi plačan v primerjavi s tem, kar dobijo v bolnišnicah na sekundarni ali terciarni ravni. "Ljudje razmišljajo, da bi šli nekam, kjer dobijo bolj kvalitetno plačilo, da je čim manj dežurstva."

icon-expand Zdravstveni dom Sežana FOTO: 24ur.com

Z zdravnico sva se dotaknili tudi trenutno aktualno teme o ambulantah za osebe brez osebnega zdravnika. ZD Sežani pripada ena ambulanta, saj na obravnavo čaka veliko ljudi, ki zdravnika potrebuje, a ga nima, je pojasnila. "Mi ne opredeljujemo več, ker smo preveč polni," je pojasnila. " V drugi polovici februarja upam, da bomo začeli s to ambulanto, ampak imamo spet težavo. Zdravniki hodimo zdaj nadomeščat drugam, vmes so bolniške in dopusti. Ni nas dovolj, a smo se vseeno odločili, da bomo v ambulanti za neopredeljene poskušali delati vsaj par ur na teden tako, da zagotovimo oskrbo ljudem brez osebnega zdravnika." Ambulanta je sedaj že odprta. Dr. Simunicheva je pojasnila, da imajo v Sežani trenutno zaposlenega le enega urgentnega zdravnika, pripadati bi pa moral vsaj še eden. To bi po njenem mnenju precej olajšalo delo družinskim zdravnikom, ki morajo zdaj v času ambulante poskrbeti še za vse urgentne paciente in imajo posledično precej manj časa za svoje. "Na dolgi rok bi v Sloveniji morali družinski zdravniki vedno manj delati na urgenci. Da si dnevno torej na terenu za urgence in v ambulanti je zelo obremenjujoče, zato se tudi številni mladi zdravniki ne odločijo za delo v ZD Sežana," je poudarila.

icon-expand Zdravstveni dom Sežana FOTO: 24ur.com