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Brezplačna namestitev v zameno za popoldneve v turistični ambulanti

Tolmin, 15. 07. 2026 20.04 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Zdravstveni dom Tolmin

Naravne lepote niso magnet le za turiste, v Posočju so jih izkoristili tudi za privabljanje zdravnikov. Zdravnikom iz drugih koncev Slovenije so v zameno za poletno popoldansko delo v turistični ambulanti ponudili zastonj namestitev. In mesta so bila hitro zapolnjena.

Lani pred poletjem je Posočju grozil kolaps zagotavljanja nujne medicinske pomoči, ko je inšpekcija pogodbenim zdravnikom prepovedala tovrstno delo. Leto dni kasneje so v Tolminu uspeli zagotoviti nekaj novih zdravnikov, danes so odprli prenovljene in večje prostore, že drugo poletje zagotavljajo vsak delavnik popoldne turistično ambulanto.

"Vsi zdravniki prihajajo k nam na to delo med svojimi poletnimi dopusti, drugače so redno zaposleni drugje v Sloveniji. Poleg preživljanjega dopusta z družino v naših krajih nam pomagajo v popoldanskem času v naših ambulantah in zagotavljanju nujne medicinske pomoči," je pojasnila strokovna direktorica Zdravstvenega doma Tolmin Polona Gerčar Vičič.

Tako je pet zunanjih zdravnikov obenem olajšalo kadrovsko stisko, ko v Posočju, kjer živi 17.000 prebivalcev, dnevno prespi okrog 10.000 turistov. V Posočje zdravniki prihajajo tudi letos.

"Praktično v enem dnevu smo zasedli vse, ker so se zdravniki tudi sami oglašali. V enem dnevu smo imeli koncept zastavljen," je zadovoljen direktor ZD Tolmin.

Bovško, kobariško in tolminsko občino turistična ambulanta stane približno 50 tisočakov na sezono, zdravnikom so na voljo tudi občinska stanovanja. V turistični ambulanti so lani obravnavali 600 turistov, kar dve tretjini tujih gostov, večinoma zaradi manjših poškodb ali viroz.

"Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji v Sloveniji, poleg tega gre za geografsko razčlenjeno območje, kjer so dostopne poti velikokrat daljše kot na kakšnem drugem koncu Slovenije, zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev," izpostavlja tamkajšnji župan Aleš Červ.

V Tolminu imajo sicer približno 2300 neopredeljenih pacientov, zdravnika s koncesijo so dobili v Podbrdbu, v Tolminu pa se v letu dni nadejajo še 3,5 milijone evrov težkega satelitskega urgentnega centra, za gradnjo katerega so danes podpisali pogodbo s Kolektor Kolingom.

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