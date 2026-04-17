ZD Vrhnika obžaluje dolge vrste v Borovnici

V prihodnje bodo naredili vse, kar je v njihovih močeh, da se sredino dogajanje ne ponovi, je zagotovila direktorica Zdravstvenega doma Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj. Dozdajšnja družinska zdravnica v občini Borovnica je namreč zaradi upokojitve vrnila koncesijo, njen program pa je prevzel Zdravstveni dom Vrhnika. Tako je ambulanto v tej občini prevzela družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Vrhnika. Ta je po besedah Jovanovič Kunstljeve že na začetku sodelovanja z zdravstvenim domom izrazila željo, da bi delala na zdravstveni postaji Borovnica.

Vrsta pred ambulanto v Borovnici Rok Mihevc

Po veljavni ureditvi se morajo pacienti takrat, ko zdravstveni dom prevzame nov program, pri novem zdravniku na novo opredeliti tako, da pri izbranem zdravniku osebno podpišejo pristopno izjavo, je navedla. Podpisovanje pristopnih izjav so organizirali na zdravstveni postaji Borovnica v sredo med 7. in 18. uro. Da bi vpisi čim hitreje potekali, so vnaprej načrtovali okrepljeno ekipo, ki je paciente opredeljevala na štirih vpisnih mestih. Niso pa predvideli, da bodo vsi pacienti prišli že zjutraj, je pojasnila.

V dobrih štirih urah opredelili vse čakajoče

Strah in skrb pacientov, da bi ostali brez osebnega zdravnika, se ji zdi razumljiv. Vendar so v sredo v dobrih štirih urah opredelili vse čakajoče, je navedla. Ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentina Prevolnik Rupel je v četrtek dogajanje pred zdravstveno postajo Borovnica ocenila kot neprimerno in nedopustno. Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je poudarila. Po njenih besedah so dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni. Očitno pa se v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirali, je ugotovila.