Slovenija

ZD Vrhnika obžaluje dolge vrste v Borovnici

Vrhnika, 17. 04. 2026 12.54 pred 1 uro 3 min branja 26

Avtor:
N.L. STA
Vrsta čakajočih na vpis k zdravnici

Zdravstveni dom Vrhnika obžaluje, da je zaradi opredeljevanja pri novi zdravnici družinske medicine pred zdravstveno postajo Borovnica v sredo nastala dolga čakalna vrsta. Žal jim je, da ob obveščanju niso posebej poudarili, da bo nova zdravnica lahko sprejela večino pacientov iz ambulante koncesionarke.

V prihodnje bodo naredili vse, kar je v njihovih močeh, da se sredino dogajanje ne ponovi, je zagotovila direktorica Zdravstvenega doma Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj.

Dozdajšnja družinska zdravnica v občini Borovnica je namreč zaradi upokojitve vrnila koncesijo, njen program pa je prevzel Zdravstveni dom Vrhnika. Tako je ambulanto v tej občini prevzela družinska zdravnica iz Zdravstvenega doma Vrhnika. Ta je po besedah Jovanovič Kunstljeve že na začetku sodelovanja z zdravstvenim domom izrazila željo, da bi delala na zdravstveni postaji Borovnica.

Po veljavni ureditvi se morajo pacienti takrat, ko zdravstveni dom prevzame nov program, pri novem zdravniku na novo opredeliti tako, da pri izbranem zdravniku osebno podpišejo pristopno izjavo, je navedla. Podpisovanje pristopnih izjav so organizirali na zdravstveni postaji Borovnica v sredo med 7. in 18. uro. Da bi vpisi čim hitreje potekali, so vnaprej načrtovali okrepljeno ekipo, ki je paciente opredeljevala na štirih vpisnih mestih. Niso pa predvideli, da bodo vsi pacienti prišli že zjutraj, je pojasnila.

V dobrih štirih urah opredelili vse čakajoče

Strah in skrb pacientov, da bi ostali brez osebnega zdravnika, se ji zdi razumljiv. Vendar so v sredo v dobrih štirih urah opredelili vse čakajoče, je navedla.

Ministrica za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Valentina Prevolnik Rupel je v četrtek dogajanje pred zdravstveno postajo Borovnica ocenila kot neprimerno in nedopustno. Naloga zdravstvenega doma je, da prenos organizira tako, da ljudje ne čakajo, je poudarila. Po njenih besedah so dobre prakse v številnih zdravstvenih domovih, kjer čakalnih vrst ob menjavi zdravnikov ni. Očitno pa se v tem zdravstvenem domu niso pravilno organizirali, je ugotovila.

Preberi še Ministrica: Dolge čakalne vrste v Borovnici nedopustne

Ena od možnih rešitev za zmanjšanje čakalne vrste ob opredeljevanju pacientov bi bila po njenem mnenju ta, da bi se vse paciente, ki so opredeljeni pri zdravniku, ki odhaja, avtomatično preneslo na novega zdravnika. Pacientu pa bi ostala možnost, da se naknadno izpiše, je dejala.

Jovanovič Kunstelj sicer pozdravlja ta prizadevanja ministrstva za zdravje. Vendar bi bilo treba za poenostavitev prenosa podatkov in zmanjšanje birokratskih ovir za paciente spremeniti zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in o pacientovih pravicah, je opomnila.

Zaveda se, da mora zdravstveni dom delati v dobro občanov. Zdravstveni dom, ki ga vodi, je v sodelovanju z župani občin ustanoviteljic in njihovimi ekipami pri tem po njenem prepričanju tudi uspešen. Tako so v zadnjih mesecih na novo zaposlili pediatrinjo, družinsko zdravnico in radiologinjo, maja pa se jim bosta pridružili še ena družinska zdravnica in zobozdravnica. Za bolnike občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer bodo glede na to lahko še naprej zagotavljali zdravstveno oskrbo.

zd vrhnika borovnica zdravnik zdravstvo vrste

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ti
17. 04. 2026 14.22
Kje je bila NIKA KOVAČ IN JENULL
Slovener
17. 04. 2026 14.20
Zakaj ZD Vrhnika obžaluje za dolge vrste ? TV Sloveniji imamo čez 180.000 državljanov, ki ne morejo priti do osebnega zdravnika. To je sistemski problem in ne samo problem ZD Vrhnika . Za to je odgovoren minister za zdravje, nad ministrom za zdravje pa bdi pernati prijatelj !
Divji petelin
17. 04. 2026 14.14
Situacija je lahko podobna, pa še tam so manjše vrste, pri afriških skupnostih in plemenih. Vsi vemo da sta Urška Klakočar in Fajonka redno obiskovale takšne kraje, kjer sta venomer lahko dobili svoje zadoščenje…
nopino
17. 04. 2026 14.01
Kot je bila inscenirana vrsta v Zdravstvenem domu Ljubljana, so bile inscenirane vrste tudi v Brezovici z namenom ustvarjanja nemogočih situacijah v zdravstvu in olajšali Fidesu in desni vladi privatizacijo celotnega zdravstva. Gola sramota.
Buča hokaido
17. 04. 2026 14.01
Še vedno ni bilo odgovora, kdo je toliko ljudi obvestil, kdaj se bo vpisovalo toliko pacientov. Ni to dolžnost njihovih predhodnih zdravnikov?
Tir1
17. 04. 2026 13.47
Lepo, da so se opravičili in prevzeli odgovornost.
M1111
17. 04. 2026 13.47
Kateri veleum se je spomnil, da moraš ob vsakem odhodu, upokojitvi ali smrti svojega zdravnika v vrsto za pristop k novemu zdravniku. Enostavno bi vse kartoteke prenesle na novega zdravnika, če pa kdo želi drugam, pa naj sporoči, da se drugam pošlje kartoteko. Tole butasto podpisovanje je huje kot osnovna šola.
Netajkun
17. 04. 2026 14.01
Tak je zakon, torej se je to sprejelo v parlamentu. Ni avtomatskega prenosa vpisanih k novemu zdravniku (ki nadaljuje delo v isti ordinaciji), pač pa je potreben osebni vpis (podpis soglasja) in stari uporabniki nimajo nobene prednosti, vpisat se lahko pridejo tudi neopredeljeni pacienti (do zapolnitve kvote). Potem se dogaja, da se v Borovnici vpišejo tudi nekateri iz Vrhnike, tisti iz Borovnice pa iščejo zdravnika na Vrhniki (ko se sprosti mesto). In potem se prevažajo, eni v eno smer eni pa drugo (upam da se ne zaletita dva taka, tam pri zožanju v Bistri). Matični zdravstveni dom je pa isti.
Buča hokaido
17. 04. 2026 14.02
To sem že večkrat baphsa)a.
Odgovori
0 0
Buča hokaido
17. 04. 2026 14.03
To sem že večkrat napisala.
Buča hokaido
17. 04. 2026 14.18
Ne vem, kolikokrat sem že napisala. Ko se je moja zdravnica upokojila, je kartone prenesla v Zavod Zdravje na Vilharjevi. Obvestil nas je ZZZS. Potem si se odločil za zdravnika tam ali kje drugje. V času kovida, 2022. Zakaj drugi zdravniki tega ne naredijo?
Nenil
17. 04. 2026 13.40
če je tvoja pamet indoktrinirana z kučanovo ideologijo, potem je za vse na svetu kriv Janša
Normalka
17. 04. 2026 13.35
Sram naj bo tiste na položajih, ki izkoriščajo državljane, da nagajajo v politične namene. Res globoko sram!
BBcc
17. 04. 2026 13.30
Tam kjer kraljuje Janša so namerno problemi. Enako petrol.
bk18
17. 04. 2026 13.26
Še enkrat v drugih ZD kjer tudi vpisujejo paciente ob prihodu novega zdravnika ni takšnih problemov. Za to šlamastiko je kriv ZD Vrhnika. Vi novinarji s POP TV pa poročate tako samo da vas ovce gledajo. Ne znate narediti enega prispevka res kvalitetno. Lahko bi šli še v kakšen drug ZD, kjer so vpis izvedli brez čakalnih vrst. Ampak to bi bilo za vaše senzacionalno poročanje preveč, pa še noben ne bi gledal, ker vi živite od senzacij in reklam, niste pa neodvisni medij, saj zadev ne preverjate ampak samo mlatite prazno slamo, pa še veliko je takšnih nepoštenih medijev v Sloveniji. Za razklanost medija ste odgovorni predvsem mediji. V primeru da bi prispevek naredili res tako kot je treba in pošteno ne bi bilo po družbenih omrežjih toliko kreganja. ampak vam to ni v interesu.
bk18
17. 04. 2026 13.35
Za razklanost naroda ste odgovorni predvsem mediji.
Buča hokaido
17. 04. 2026 14.05
bk12, krivi so zdravniki in ostalo osebje, ki pacientov niso prerazporedili drugam.
piu
17. 04. 2026 13.21
Vemo, da sta dva zdravstvena ministra/ica in Golub opravila zdravstveno reformo, ki je zajemala le odpravo dodatnega zdravstvenega zavarovanja (uvedli pa prispevek za dolgotrajno oskrbo) s tem pa lewaci niso dosegli pričakovan minimalni rezultat in to je zmanjšanje čakalnih vrst......Zato naj vrnejo ministrske plače.....
frenk707
17. 04. 2026 13.16
Vodstvo ZD je janšistično, spadajo pod ZD Vrhnika, kjer je župan janševec in niso zamudili priložnosti, da ustvarjajo nelagodje, jezo in nezadovoljstvo, sicer bi naredili, kot v mnogih drugih krajih, ko gre zdravnik v pokoj. Tudi v mojem kraju je bilo pred kratkim tako, po pošti smo opredeljeni občani dobili v podpis soglasje, da se opredelimo za novo zdravnico,.... Podpisal, vrnil po pošti in stvar je bila urejena, brez delanja panike, nočnih vrst in podobnih populističnih predstav pred stavbo ZD, .... V tem primeru so želeli medijsko pozornost in vplivanje na razpoloženje ljudi, kot je to napravil tudi Petrol, v dneh pred volitvami.
M1111
17. 04. 2026 13.51
Super, ker v mojem Zdravstvenem domu sem ob odhodu moje zobozdravnice, samo dobila obvestilo, da moram priti podpisati pristop k novi zobozdravnici. Ker nisem šla takoj po prejemu obvestila, sem se izognila vrsti, drugače bi čakala v vrsti in velja za vse spremembe zdravnikov. Zakaj se to sploh podpisuje???
Jon Bacek
17. 04. 2026 13.12
Golob pravi, da je rešil zdravstvo. V praksi so čakalne vrste vsako leto daljše.
Buča hokaido
17. 04. 2026 13.22
Ni res.
M1111
17. 04. 2026 13.53
Je res!
bossanoga
17. 04. 2026 13.09
Bla,bla,bla,bla - politika.
