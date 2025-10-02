Svetli način
ZD Zagorje ob Savi ne pristaja na znižanje standarda oskrbe zaradi reorganizacije

Zagorje ob Savi, 02. 10. 2025 14.27 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA
Direktor Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi Aleš Šabeder je na ustanovni seji članom sveta zavoda dejal, da v ZD razumejo potrebo po reorganizaciji nujne medicinske pomoči v Zasavju, a hkrati poudarjajo, da znižanje standarda oskrbe v ZD ni sprejemljivo. Svet ga je v teh prizadevanjih podprl.

"V ZD Zagorje ob Savi spremljamo razprave in predloge o reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP) v Zasavju. Dosedanji oblikovan predlog projektne skupine, ki ga sicer podpira ministrstvo za zdravje, predvideva, da bi bil v nočnem času zdravnik prisoten le še v Urgentnem centru Trbovlje, v ZD Zagorje pa zdravnika ponoči ne bi bilo več," je članom sveta pojasnil Aleš Šabeder.

Če bi bila takšna rešitev potrjena, bi to za prebivalce Zagorja pomenilo občutno poslabšanje dostopnosti do zdravnika v nujnih primerih. Še posebej bi bili prizadeti starostniki, kronični bolniki, paliativni bolniki in druge ranljive skupine, ki potrebujejo hitro zdravniško obravnavo v lokalnem okolju. Namesto večje kakovosti bi to prineslo slabšo dostopnost in dodatna tveganja, so prepričani v ZD.

Opozarjajo, da mora biti vsaka reorganizacija utemeljena na vnaprej zagotovljenih finančnih virih, realno ovrednotenih kadrovsko-izvajalskih zmožnostih ter rešitvah, ki ne ogrožajo finančne stabilnosti zavoda in izvajanja drugih ključnih programov.

"Enako stališče zagovarja tudi Občina Zagorje ob Savi kot ustanoviteljica zavoda, ki je večkrat poudarila, da ne bo podprla nobene reorganizacije NMP ali 24-urne dežurne službe, ki bi prebivalcem pomenila poslabšanje dostopnosti ali kakovosti zdravstvene oskrbe," je ZD navedel v današnjem sporočilu za javnost.

Ob tem so spomnili, da so s podobnimi izzivi soočeni tudi drugi zdravstveni domovi v regiji, saj je pomanjkanje kadra sistemski problem. Vsaka premestitev zdravnikov z ene lokacije na drugo zato ne rešuje težav, temveč ustvarja nove. Potrebna je sistemska rešitev, ki bo dolgoročno vzdržna in strokovno utemeljena ter bo dejansko v korist prebivalcev celotnega Zasavja, so poudarili v ZD Zagorje.

Cilj ZD Zagorje tako je, da se zagotovi prisotnost zdravnika 24 ur na dan in vse dni v tednu ter da se ohrani obstoječa raven zdravstvene oskrbe v ZD Zagorje ob Savi.

Aleš Šabeder FOTO: Bobo

Trboveljska urgenca za zdaj ostaja odprta

Pereče stanje glede NMP v Zasavju je prejšnji teden razkrila napoved trboveljske bolnišnice, da tamkajšnji urgentni center zaradi kadrovske stiske ne more več delovati na zakonsko predpisan način. A trboveljska urgenca za zdaj ostaja odprta. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je po sredinem sestanku z vodstvi ZD Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik povedal, da bodo pripravili skupen predlog okrepljenega zagotavljanja enote za hitre preglede, za katero je odgovorna primarna raven, deluje pa v urgenci.

Medtem je bilo letošnje poslovanje ZD Zagorje ob Savi v prvih sedmih mesecih letos stabilno, so danes še sporočili iz ZD Zagorje. Zavod je ustvaril za 15,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani in šest odstotkov več od načrtovanega plana za letos. Je pa direktor Šabeder člane sveta zavoda seznanil s pritiski na stroške, zlasti na področju dela, storitev in energentov. Rast stroškov je največja pri plačah, za te letos v primerjavi z lani namenijo za 16,7 odstotka več sredstev.

ZD Zagorje ob Savi je sicer letos že uresničil več aktivnosti na kadrovskem in drugih področjih. Med drugim je po daljšem iskanju pogodbo o medsebojnem sodelovanju sklenil z dvema pediatrinjama, ki sta z delom že pričeli. Sicer delovno mesto za zdravnika pediatra še razpisuje, enako velja za zdravnika pnevmologa, specialista družinske ali urgentne medicine in logopeda. V postopku zaposlitve sta nova zobozdravnik in fizioterapevt. ZD je pridobil tudi dodatne prostore za fizioterapijo v Kisovcu, obnova prostorov je že stekla. Zaključena je tudi naložba v posodobitev voznega parka.

Smuuki
04. 10. 2025 16.00
+2
Zdaj se že bojim konzervo odpreti saj šebeder zleze iz vsake špranje. Kjer koli se pojavi so težave. Jih morda prinaša on?
ODGOVORI
2 0
Slavko BabIč
02. 10. 2025 18.28
+2
Kam se je ta Šabader zalezel!
ODGOVORI
2 0
zibertmi
02. 10. 2025 15.57
+1
ja tega tipa se je v zasavju za bat.spravil je šarčevo vlado na kant za dober denar in zaposlitev na telekomu,ki mu jih je uredil šef sds.nekaj takega se zna zgodit v zasavju,v covit vladanju je bil direktor bolnice trbovlje kader sds,ki je bolnico spravil,kljub ogromnim dodatkom,v krepki minus.isto je storil leta 04,ko je bil podžupan občine trbovlje.sama sposobnost,daltonovih seveda
ODGOVORI
2 1
Andrej Lon?ar3
02. 10. 2025 15.47
+4
Kjerkoli se pojavi ta golobučni pacient so problemi...
ODGOVORI
4 0
Port__CN
02. 10. 2025 15.40
+2
Ne bodo dovolili DA se prebivalstvu KRŠI zdravstvena pravica (laž) DOVOLILI PA SO DA NE OBRATUJE oz. ni operativen To so ti ljudje -ko so imeli priliko NIČ, so raje odtujevali -itd.
ODGOVORI
2 0
Port__CN
02. 10. 2025 15.34
+3
Tam kjer je Krokarjev KEKEC so in bodo težave ti ljudje enostavno NE delajo za zdravstvo ,delajo izključno za SVOJE interese ob enem pa so podložni še interesom, ki so po rangu VIŠJI od njih samih Kot dokazano so sposobni lagat in povzročat škodo državljanom in državi !
ODGOVORI
3 0
