ZD Zagorje ob Savi ne pristaja na znižanje standarda oskrbe zaradi reorganizacije

"V ZD Zagorje ob Savi spremljamo razprave in predloge o reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP) v Zasavju. Dosedanji oblikovan predlog projektne skupine, ki ga sicer podpira ministrstvo za zdravje, predvideva, da bi bil v nočnem času zdravnik prisoten le še v Urgentnem centru Trbovlje, v ZD Zagorje pa zdravnika ponoči ne bi bilo več," je članom sveta pojasnil Aleš Šabeder.
Če bi bila takšna rešitev potrjena, bi to za prebivalce Zagorja pomenilo občutno poslabšanje dostopnosti do zdravnika v nujnih primerih. Še posebej bi bili prizadeti starostniki, kronični bolniki, paliativni bolniki in druge ranljive skupine, ki potrebujejo hitro zdravniško obravnavo v lokalnem okolju. Namesto večje kakovosti bi to prineslo slabšo dostopnost in dodatna tveganja, so prepričani v ZD.
Opozarjajo, da mora biti vsaka reorganizacija utemeljena na vnaprej zagotovljenih finančnih virih, realno ovrednotenih kadrovsko-izvajalskih zmožnostih ter rešitvah, ki ne ogrožajo finančne stabilnosti zavoda in izvajanja drugih ključnih programov.
"Enako stališče zagovarja tudi Občina Zagorje ob Savi kot ustanoviteljica zavoda, ki je večkrat poudarila, da ne bo podprla nobene reorganizacije NMP ali 24-urne dežurne službe, ki bi prebivalcem pomenila poslabšanje dostopnosti ali kakovosti zdravstvene oskrbe," je ZD navedel v današnjem sporočilu za javnost.
Ob tem so spomnili, da so s podobnimi izzivi soočeni tudi drugi zdravstveni domovi v regiji, saj je pomanjkanje kadra sistemski problem. Vsaka premestitev zdravnikov z ene lokacije na drugo zato ne rešuje težav, temveč ustvarja nove. Potrebna je sistemska rešitev, ki bo dolgoročno vzdržna in strokovno utemeljena ter bo dejansko v korist prebivalcev celotnega Zasavja, so poudarili v ZD Zagorje.
Cilj ZD Zagorje tako je, da se zagotovi prisotnost zdravnika 24 ur na dan in vse dni v tednu ter da se ohrani obstoječa raven zdravstvene oskrbe v ZD Zagorje ob Savi.
Trboveljska urgenca za zdaj ostaja odprta
Pereče stanje glede NMP v Zasavju je prejšnji teden razkrila napoved trboveljske bolnišnice, da tamkajšnji urgentni center zaradi kadrovske stiske ne more več delovati na zakonsko predpisan način. A trboveljska urgenca za zdaj ostaja odprta. Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je po sredinem sestanku z vodstvi ZD Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik povedal, da bodo pripravili skupen predlog okrepljenega zagotavljanja enote za hitre preglede, za katero je odgovorna primarna raven, deluje pa v urgenci.
Medtem je bilo letošnje poslovanje ZD Zagorje ob Savi v prvih sedmih mesecih letos stabilno, so danes še sporočili iz ZD Zagorje. Zavod je ustvaril za 15,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani in šest odstotkov več od načrtovanega plana za letos. Je pa direktor Šabeder člane sveta zavoda seznanil s pritiski na stroške, zlasti na področju dela, storitev in energentov. Rast stroškov je največja pri plačah, za te letos v primerjavi z lani namenijo za 16,7 odstotka več sredstev.
ZD Zagorje ob Savi je sicer letos že uresničil več aktivnosti na kadrovskem in drugih področjih. Med drugim je po daljšem iskanju pogodbo o medsebojnem sodelovanju sklenil z dvema pediatrinjama, ki sta z delom že pričeli. Sicer delovno mesto za zdravnika pediatra še razpisuje, enako velja za zdravnika pnevmologa, specialista družinske ali urgentne medicine in logopeda. V postopku zaposlitve sta nova zobozdravnik in fizioterapevt. ZD je pridobil tudi dodatne prostore za fizioterapijo v Kisovcu, obnova prostorov je že stekla. Zaključena je tudi naložba v posodobitev voznega parka.
