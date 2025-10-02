ZD Zagorje ob Savi ne pristaja na znižanje standarda oskrbe zaradi reorganizacije

"V ZD Zagorje ob Savi spremljamo razprave in predloge o reorganizaciji nujne medicinske pomoči (NMP) v Zasavju. Dosedanji oblikovan predlog projektne skupine, ki ga sicer podpira ministrstvo za zdravje, predvideva, da bi bil v nočnem času zdravnik prisoten le še v Urgentnem centru Trbovlje, v ZD Zagorje pa zdravnika ponoči ne bi bilo več," je članom sveta pojasnil Aleš Šabeder.

Če bi bila takšna rešitev potrjena, bi to za prebivalce Zagorja pomenilo občutno poslabšanje dostopnosti do zdravnika v nujnih primerih. Še posebej bi bili prizadeti starostniki, kronični bolniki, paliativni bolniki in druge ranljive skupine, ki potrebujejo hitro zdravniško obravnavo v lokalnem okolju. Namesto večje kakovosti bi to prineslo slabšo dostopnost in dodatna tveganja, so prepričani v ZD.

Opozarjajo, da mora biti vsaka reorganizacija utemeljena na vnaprej zagotovljenih finančnih virih, realno ovrednotenih kadrovsko-izvajalskih zmožnostih ter rešitvah, ki ne ogrožajo finančne stabilnosti zavoda in izvajanja drugih ključnih programov.

"Enako stališče zagovarja tudi Občina Zagorje ob Savi kot ustanoviteljica zavoda, ki je večkrat poudarila, da ne bo podprla nobene reorganizacije NMP ali 24-urne dežurne službe, ki bi prebivalcem pomenila poslabšanje dostopnosti ali kakovosti zdravstvene oskrbe," je ZD navedel v današnjem sporočilu za javnost.

Ob tem so spomnili, da so s podobnimi izzivi soočeni tudi drugi zdravstveni domovi v regiji, saj je pomanjkanje kadra sistemski problem. Vsaka premestitev zdravnikov z ene lokacije na drugo zato ne rešuje težav, temveč ustvarja nove. Potrebna je sistemska rešitev, ki bo dolgoročno vzdržna in strokovno utemeljena ter bo dejansko v korist prebivalcev celotnega Zasavja, so poudarili v ZD Zagorje.

Cilj ZD Zagorje tako je, da se zagotovi prisotnost zdravnika 24 ur na dan in vse dni v tednu ter da se ohrani obstoječa raven zdravstvene oskrbe v ZD Zagorje ob Savi.