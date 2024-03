ZD Žalec bo zoper osumljena korupcije sprožil potrebne postopke

Po tem, ko je Policija v četrtek sporočila, da so celjski policisti in kriminalisti so zaključili predkazenski postopek preiskave sumov več kaznivih dejanj s področja korupcije, so za STA zdaj potrdili, da je v ZD Žalec ta teden potekala hišna preiskava zaradi kaznivih dejanj s področja korupcije. Kot je povedala direktorica doma Hana Šuster Erjavec, bodo zoper osumljena delavca sprožili potrebne postopke. Celjskim policistom so med preiskavo omogočili dostop do zahtevanih podatkov, je še dejala.