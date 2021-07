V ZDA obvezno cepljenje ali pa testiranje, uvajajo tudi nošenje mask

Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA z novim koronavirusom okužilo 34,7 milijona ljudi, umrlo je že skoraj 612.000 covidnih bolnikov. Zaradi različice delta so okužbe in smrti začele počasi znova naraščati med tistimi, ki niso cepljeni. V ZDA so doslej cepili šele polovico prebivalstva.

Ameriški predsednik Joe Biden bo zaradi tega v četrtek napovedal uvedbo obveznega cepljenja za javne uslužbence. To že velja za zdravstvene delavce ministrstva za veteranske zadeve. Kalifornija je že napovedala, da se bodo morali vsi njeni javni uslužbenci cepiti od 21. avgusta dalje. To bo veljalo tudi za vse delavce v zasebnem zdravstvu.

Mesto New York je uvedlo enako zahtevo za vse javne uslužbence od 13. septembra naprej, v sredo pa je to za vse zdravstvene delavce uvedel tudi guverner države Andrew Cuomo, in sicer od 6. septembra naprej. V mestu New York od 30. julija poskušajo privabiti ljudi k cepljenju s 100 dolarji za vsakega, ki dobi prvi odmerek cepiva proti covidu-19. Podobno obvezno cepljenje uvajajo tudi v drugih večjih mestih v ZDA in tudi v nekaterih velikih zasebnih podjetjih. Tisti, ki bodo obvezno cepljenje zavrnili, bodo morali na redne tedenske teste na novi koronavirus.