V ZDA glede Monsantovega herbicida odločili v prid nemškemu koncernu Bayer

Sodišče je s sedmimi glasovi proti dvema razveljavilo odločitev državnega sodišča v Missouriju, ki je tožniku Johnu Durnellu prisodilo 1,25 milijona evrov odškodnine zaradi domnevnega pomanjkanja opozoril o rakotvornosti izdelka.

Večina sodnikov je presodila, da zvezna zakonodaja o pesticidih zahteva enotno označevanje izdelkov, ki ga odobri zvezna vlada, zato posamezne zvezne države ne morejo zahtevati dodatnih opozoril na embalaži.

Sodnik Brett Kavanaugh je v obrazložitvi zapisal, da ameriška zakonodaja izrecno preprečuje državne zahteve glede označevanja, ki bi se razlikovale od zveznih pravil, je poročal CNN.

Durnell je trdil, da je zaradi uporabe roundupa zbolel za krvnim rakom. Skliceval se je na ugotovitve Mednarodne agencije za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), ki je glifosat - eno od aktivnih sestavin herbicida - opredelila kot verjetno rakotvorno snov za ljudi.

Bayer je na drugi strani vztrajal, da je ameriška Agencija za varstvo okolja (EPA) ocenila, da je glifosat ob pravilni uporabi varen ter odobrila prodajo roundupa brez opozorila o rakotvornosti. V luči tega je podjetje zatrjevalo, da zahtevki na podlagi zakonodaje posameznih zveznih držav niso utemeljeni.

Odločitev vrhovnega sodišča predstavlja pomembno zmago za Bayer, ki se od prevzema ameriškega podjetja Monsanto leta 2018 sooča z več 10.000 tožbami zaradi domnevne povezave med glifosatom in rakom. Sodni postopki so družbo doslej stali več milijard dolarjev.

Po objavi odločitve so delnice Bayerja na frankfurtski borzi poskočile za približno 18 odstotkov. V podjetju so sodbo pozdravili kot dobro za znanost, kmete in panoge, ki so odvisne od regulatorne predvidljivosti za inovacije ter ocenili, da bo omogočila zavrnitev številnih sedanjih in prihodnjih tožb zaradi domnevnega pomanjkanja opozoril.

Izvršni direktor Bayerja Bill Anderson je že napovedal, da želi do konca leta 2026 bistveno zmanjšati pravno breme povezano s sodnimi spori v ZDA. Družba je februarja objavila tudi poravnavo v vrednosti 7,25 milijarde dolarjev za reševanje zahtevkov povezanih z roundupom, vendar dogovor še čaka na dokončno odobritev pristojnih organov.