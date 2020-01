ZDA: na letalu, ki je pristalo na Brniku, ni bilo agentov FBI

Letalo boeing C-40 z oznako 10041, ki je v lasti ameriških letalskih sil, se uporablja za prevoz višjih uradnikov in poveljnikov ameriške vojske. Kot so nam že v soboto potrdili na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani, so bili na krovu izključno člani posadke.Pojasnili so tudi, da je šlo za rutinsko usposabljanje, ki jih redno izvajajo po vsej Evropi.

Na naše dodatno vprašanje, ali so bile na krovu tudi druge osebe, so znova odgovorili, da "so bili na krovu le člani posadke, potnikov ni bilo. Domneve, ki let povezujejo s kakršnimi koli operacijami FBI, so lažne."