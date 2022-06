ZDA nameravajo Ukrajini poslati napredne raketne sisteme, Kremelj jih svari

Vlada ameriškega predsednika Josepha Bidna naj bi se po poročanju ameriških medijev odločila, da bo Ukrajini, ki se sooča z okrepljeno agresijo ruskih sil na vzhodu države, poslala na pomoč raketne sisteme srednjega dosega HIMARS. Sistem naj bi bil del novega 700-milijonskega paketa vojaške pomoči. Kremelj pa je Washington obtožil, da s takimi potezami "namerno prilivajo olje na ogenj" in da obstaja nevarnost, da se bodo ZDA zapletle v neposredni konflikt z Rusijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je priznal, da dnevno pade med 60 in 100 ukrajinskih vojakov, še 500 pa je ranjenih, zato je dotok zahodne bojne opreme po njegovem prepričanju ključnega pomena. Medtem se nadaljujejo boji za Severodoneck, kjer ruske sile iz središča mesta napredujejo proti industrijski coni, Slavjansk pa je utrpel raketni napad.

Ukrajinci že nekaj časa prosijo za težko oborožitev, saj nimajo odgovora na rusko bombardiranje in raketiranje od daleč. Joe Biden je v ponedeljek dejal, da v Ukrajino ne bo pošiljal raketnih sistemov dolgega dosega, s katerimi bi lahko Ukrajinci dosegli Rusijo. Poslali pa bodo raketne sisteme dosega okrog 70 kilometrov. Biden je novico o pošiljanju sodobnejših raketnih sistemov Ukrajini, s katerimi bodo lahko odgovarjali na napade v Ukrajini, potrdil v torek zvečer v komentarju v New York Timesu. Poleg tega bodo v Ukrajino poslali še več raketnih sistemov za uničevanje tankov javelin, oklepna vozila, helikopterje in rezervne dele.

icon-expand Raketni sistemi, ki jih bodo poslale ZDA, nameščeni na tovornjake. FOTO: AP

Izstreljujejo lahko tudi rakete s 300-kilometrskim dosegom Ukrajinci so Američanom zagotovili, da pomoči v raketah ne bodo izkoriščali za napade na cilje v Rusiji, je na novinarski konferenci zagotovil ameriški državni sekretar Anthony Blinken. Zatrjujejo, da želijo le odgovoriti na rusko bombardiranje od daleč. Rakete naj bi najbolj koristile v regiji Doneck, kamor so Rusi sedaj skoncentrirali svojo ofenzivo bombardiranja in osvajanja ozemlja. "Ukrajine ne spodbujamo, da udari prek svojih meja. Nočemo podaljšati vojne samo zaradi tega, da se Rusiji povzroči bolečina," je med drugim zapisal Biden. Ukrajince bo treba tudi izuriti v uporabi novih raketnih sistemov. Pri najnovejših pomoči naj bi šlo za mobilne raketne sisteme HIMARS, ki so nameščeni na tovornjakih. Ti lahko izstreljujejo tako rakete srednjega kot tudi dolgega dosega, tja do 300 kilometrov. Za zdaj nameravajo Američani poslati le rakete z dosegom do 70 kilometrov. Kremelj očita prilivanje olja na ogenj Na namero ZDA so se že odzvali tudi v Kremlju. Tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov je prepričan, da "takšno zalaganje" Kijeva ne spodbuja k nadaljevanju mirovnih pogovorov. Washingtonu je očital tudi, da si želijo "boj do zadnjega Ukrajinca". Namestnik zunanjega ministra Sergej Rjabkov pa je opozoril, da pošiljanje tovrstnega novega orožja Ukrajini povečuje tveganje, da se bodo ZDA zapletle v neposredni konflikt z Rusijo: "To je brez presedana, to je nevarno," je posvaril.

icon-expand Mobilni raketni sistemi HIMARS FOTO: Wikipedia

Ameriški kongres je pred kratkim potrdil 40 milijard dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, ki jo bo vlada namenjala sproti. Odkar je Vladimir Putin ukazal napad na Ukrajino, so ZDA tja poslale za okrog 4,5 milijarde dolarjev vojaške pomoči. Danes bo objavljen doslej 11. sveženj ameriške vojaške pomoči, kar bo prvi iz 40 milijard dolarjev vrednega zakona. Zelenski priznal hude izgube v vrstah ukrajinske vojske Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v pogovoru za ameriško televizijo Newsmax povedal, da razmere v Donecku in Lugansku še naprej ostajajo kritične. "Vsak dan umre med 60 in 100 ukrajinskih vojakov, še približno 500 pa je ranjenih. Vseeno pa ohranjamo obrambne položaje," je dejal in dodal, da Ukrajina s tem brani tudi celotni svet. Zelenski je na novinarski konferenci v torek zvečer obsodil ruski napad na kemično tovarno v Severodonecku. "Glede na to, da v Severodonecku poteka obsežna kemična proizvodnja, so napadi ruske vojske, vključno z letalskim bombardiranjem, naravnost nori," je glede na navedbe na spletni strani ukrajinskega predsednika sporočil Zelenski. Dodal je še, da "na 97. dan takšne vojne ni več presenetljivo, da je za rusko vojsko (...) vsaka norost popolnoma sprejemljiva". Bitka za Donbas: Rusi nadzorujejo večino Severodonecka Po podatkih britanskih obveščevalnih služb je Rusija po hudih spopadih zasedla že več kot polovico mesta Severodoneck. V zadnjih dveh dneh so se spopadi okrepili, Rusi so napredovali v središče mesta, v bojih pa so sodelovali tudi čečenski borci. Trenutno se spopadi premikajo proti vzhodu mesta, kjer se nahaja industrijska cona. Tam naj bi preostale ukrajinske enote organizirale novo linijo obrambe, poročajo ukrajinski viri. Ruska vojska je poleg tega obstreljevala tudi mesto Slavjansk, ki leži približno 60 kilometrov zahodno od Severodonecka, je za ukrajinsko televizijo 24 Kanal dejal župan Slavjanska Vadim Lijak. O novih poskusih ruskih sil, da bi napredovale v smeri Slavjanska je davi poročal tudi generalštab ukrajinske vojske.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right