ZDA trdijo, da so napadle ladjo 'levičarskih upornikov', Kolumbiji ustavljajo pomoč

ZDA so v petek napadle še eno domnevno ladjo kolumbijskih "levičarskih upornikov", ki je po podatkih ameriških obveščevalcev prevažala mamila, je v nedeljo naznanil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Pri tem so bili ubiti trije ljudje. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da ZDA ustavljajo finančno pomoč Kolumbiji.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na družbenem omrežju X zapisal, da je bilo plovilo povezano s kolumbijsko teroristično organizacijo in da so bile na krovu "znatne količine mamil". Sporočil je še, da so bili v napadu ubiti vsi trije moški na čolnu, ameriške sile pa niso utrpele nobene škode.

To je bil po poročanju ameriške televizijske mreže CNN sedmi napad ameriške vojske na plovila v Karibskem morju, ki so po navedbah Trumpove administracije vpletena v trgovino z mamili, namenjenimi v ZDA. V četrtek so napadli tudi polpotopljeno ladjo, ki je potovala po znani tihotapski poti v Združene države. Prvič pa sta napad dve osebi tudi preživeli in so ju pridržali na ladji mornarice. V nedeljo pa so ju deportirali v državi izvora, Kolumbijo in Ekvador.

V napadih, ki so še posebej usmerjeni proti Venezueli, je bilo po navedbah britanskega časnika Guardian doslej skupno ubitih najmanj 32 ljudi. "Ti karteli so Al Kaida zahodne poloble, ki z nasiljem, umori in terorizmom vsiljujejo svojo voljo, ogrožajo našo nacionalno varnost in zastrupljajo naše ljudi," je v nedeljo zapisal Hegseth na omrežju X. Dodal je, da bo ameriška vojska te organizacije obravnavala kot teroriste.

ZDA ustavljajo pomoč Kolumbiji