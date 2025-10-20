Svetli način
ZDA trdijo, da so napadle ladjo 'levičarskih upornikov', Kolumbiji ustavljajo pomoč

Washington/Bogota, 20. 10. 2025 08.35 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , K.H.
ZDA so v petek napadle še eno domnevno ladjo kolumbijskih "levičarskih upornikov", ki je po podatkih ameriških obveščevalcev prevažala mamila, je v nedeljo naznanil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Pri tem so bili ubiti trije ljudje. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da ZDA ustavljajo finančno pomoč Kolumbiji.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je na družbenem omrežju X zapisal, da je bilo plovilo povezano s kolumbijsko teroristično organizacijo in da so bile na krovu "znatne količine mamil". Sporočil je še, da so bili v napadu ubiti vsi trije moški na čolnu, ameriške sile pa niso utrpele nobene škode.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je bil po poročanju ameriške televizijske mreže CNN sedmi napad ameriške vojske na plovila v Karibskem morju, ki so po navedbah Trumpove administracije vpletena v trgovino z mamili, namenjenimi v ZDA. 

V četrtek so napadli tudi polpotopljeno ladjo, ki je potovala po znani tihotapski poti v Združene države. Prvič pa sta napad dve osebi tudi preživeli in so ju pridržali na ladji mornarice. V nedeljo pa so ju deportirali v državi izvora, Kolumbijo in Ekvador.

Preberi še Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

V napadih, ki so še posebej usmerjeni proti Venezueli, je bilo po navedbah britanskega časnika Guardian doslej skupno ubitih najmanj 32 ljudi.

"Ti karteli so Al Kaida zahodne poloble, ki z nasiljem, umori in terorizmom vsiljujejo svojo voljo, ogrožajo našo nacionalno varnost in zastrupljajo naše ljudi," je v nedeljo zapisal Hegseth na omrežju X. Dodal je, da bo ameriška vojska te organizacije obravnavala kot teroriste.

ZDA ustavljajo pomoč Kolumbiji

Donald Trump je v nedeljo sporočil, da ZDA ustavljajo finančno pomoč Kolumbiji in da bo danes napovedal carine proti tej latinskoameriški državi.

Glede na podatke na spletni strani ameriške vlade, ki jih povzema britanski BBC, so ZDA Kolumbiji leta 2023 namenile za več kot 740 milijonov dolarjev (okoli 634 milijonov evrov). Za zdaj ni jasno, ali bodo ZDA ustavile vso pomoč in kdaj se bo to zgodilo.

V objavi na družbenem omrežju Truth Social je Trump očital kolumbijskemu predsedniku Gustavu Petru, da dopušča proizvodnjo drog ter da ni storil ničesar, da bi ustavil proizvodnjo kokaina, kljub "velikim plačilom in subvencijam iz ZDA". Petro je v odzivu sporočil, da Trumpa zavajajo njegovi svetovalci.

Kolumbijski predsednik je pred tem ZDA obtožil kršitve suverenosti njegove države in umora ribiča, ki naj bi umrl med ameriško operacijo proti preprodajalcem drog sredi septembra. Trump je v soboto na Truth Social sporočil, da so ameriške sile uničile "ogromno podmornico za tihotapljenje drog", ki je plula proti ZDA. Dodal je, da sta dve od štirih oseb na krovu umrli, dva preživela pa bodo vrnili v njuni rodni državi Kolumbijo in Ekvador. Petro je potrdil, da se je kolumbijski državljan, ki je preživel napad na podmornico, že vrnil v državo in da se bo soočil s kazenskim pregonom.

zda ladja kolumbija napad donald trump
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
20. 10. 2025 09.59
Jasno je vsak levi AKTIVIZEM, konča kot Fašizem, naši na polno delajo sranje, KAOS širijo sovraštvo po Italiji, Avstriji..
ODGOVORI
0 0
JokatPejt
20. 10. 2025 09.57
Ko kdo komentira da to ne deluje… ko začnejo karteli razpisovat nagrade za umor agentov ICE potem veš da so jim dobro stopili na žulj…
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
20. 10. 2025 09.48
+0
Bolje katerekoli mamile kot Donald Trump
ODGOVORI
1 1
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 09.54
-1
Najmočnejši fentanil in krokodil ne naredita toliko škode.
ODGOVORI
0 1
rahlo_nepristranski
20. 10. 2025 09.39
-1
Levičarji ga napadajo, ker jim odvzema robo ane... Za vse kar je zlo in narobe v tem svetu tojijo levičarji, podpirajo, da ilegalni kriminalci hodijo v naše države nas napadat, podpirajo antifo ki izvaja izgrede in nasilje po celem svetu, podpirajo uvoz mamil in napadajo človeka, ki hoče to ustavit. Napadajo človeka, ki se edini zares bori, da bi se vojne ustavile in je eno že ustavil, sedaj poskuša ustavit še drugo vojno. Levičarji so v evropskem parlamentu že leta, v ameriki so imeli demokrati glavno besedo 4 leta, pa niso naredili popolnoma NIČ, da bi ustavili vojne, še več podpihovali so jih in služili na njihov račun z prodajo orožija in ker hoče Trump ustavit te vojne ga levičarji seveda napadate ampak trump in vsi desničarji so slabi in zlo tega sveta pravijo levičarji in komentatorji kot so frenk in podobni...
ODGOVORI
2 3
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 09.33
+3
Levičarski uporniki, lol... A čuješ, Luka?
ODGOVORI
4 1
proofreader
20. 10. 2025 09.28
-1
Po levičarskih mestih je polno zombijev, ki uživajo ta mamila.
ODGOVORI
4 5
Anonymous88
20. 10. 2025 09.19
-1
Zih so samo ribice lovili! Tako kot tista podmornica vceraj...
ODGOVORI
3 4
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 09.58
Ja, ameri so jih pa samo malo razstrelili v mednarodnih vodah.
ODGOVORI
0 0
