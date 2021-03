ZDA pozorno spremlja grožnje novinarjem in integriteti javnih medijev v Sloveniji

Medijsko dogajanje v Sloveniji spremljajo tudi v Washingtonu. Na vprašanje o tem, ali spremljajo medijsko dogajanje v Sloveniji, je ameriško zunanje ministrstvo STA odgovorilo, da tako State Department kot veleposlaništvo ZDA v Ljubljani pozorno spremljata grožnje novinarjem in integriteti javnih medijev v Sloveniji.

Dodali so, da je svoboda medijev temeljno načelo demokracije, ZDA pa se veselijo nadaljnjega partnerstva s Slovenijo pri spodbujanju odprte izmenjave idej in informacij, ki so bistvenega pomena za odgovorno vladanje povsod po svetu.

O dogajanju v Sloveniji je sicer že januarja pisal časnikNew York Timesin slovenskega premierja Janeza Janšo označil za nacionalističnega politika, ki ga primerjajo z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom.

"Gospod Janša je že dolgo znan po spletnih napadih na nasprotnike, vključno z mediji, ki jih ima za pristranske, in po nasprotovanju priseljevanju. Po njegovi vrnitvi na oblast je prišlo v ospredje še eno vprašanje, ki ga imajo populisti radi, to je kultura," piše v članku, ki se je sicer osredotočil na zamenjave vodstev muzejev.

Janša je oktobra pred predsedniškimi volitvami v ZDA izrazil podporo Trumpu in komentiral, da bi bil Biden v primeru izvolitve eden najšibkejših predsednikov ZDA v zgodovini. Dan po volitvah 3. novembra, ko so v ZDA še preštevali glasove, pa je tvitnil, da je povsem jasno, da so Američani Trumpa izvolili še za štiri leta. Po potrditvi zmage Bidna nekaj dni kasneje mu Janša kot eden redkih državnikov ni javno čestital.

Vprašanje medijske svobode v Sloveniji bo sicer prihodnji teden na dnevnem redu zasedanja Evropskega parlamenta, o dogajanju pa se je v zadnjem času razpisalo več evropskih medijev.

Spomnimo

V skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije so se včeraj v javnem spletnem pogovoru seznanili z razmerami na področju medijske svobode v Sloveniji. Lesjak Tuškova je opozorila, da pritisk na medije postaja koordiniran in sistematičen, napadi na novinarje pa osebni, brezsramni in brezobzirni obračuni. "Politiki je uspelo dokazati, da prostora za novinarstvo ni, da imamo samo desničarske in levičarske aktiviste. Ni več mogoče preiskovati, ne da bi se dejstva izpodbijala, normalna razprava ni več mogoča," pa je opozoril preiskovalni novinar Lenart Kučić.

Za spremljanje razmer v Sloveniji se je skupina poslancev, v kateri sicer ni članov iz Slovenije, odločila po odzivu premierja Janeza Janšena članek v bruseljskem spletnem mediju Politico o stanju v slovenskih medijih. Avtorico članka je Janša na Twitterju obtožil, da ji je "bilo naročeno, da ne pove resnice".

Predstavnik Evropske komisije iz direktorata za temeljne pravice in pravno državo Emmanuel Crabit je spomnil, da je komisija že v prvem letnem poročilu o stanju vladavine prava iz septembra lani v Sloveniji kot zaskrbljujoče izpostavila spletno nadlegovanje novinarjev, pa tudi pomanjkanje človeških in finančnih virov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (Akos).