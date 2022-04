ZDA: V Sloveniji omejevanje svobode medijem in grožnje novinarjem

Glede Slovenije poročilo že v uvodu kot bistvena vprašanja človekovih pravic izpostavlja verodostojna poročila o resnih omejitvah svobode izražanja in svobode medijev, vključno z grožnjami novinarjem.

Skrb zaradi nadlegovanj novinarjev, vladnega spodkopavanja neodvisnosti medijev in nepreglednih lastniških struktur medijev so izrazili Evropska komisija, urad komisarja Sveta Evrope za človekove pravice in nevladne organizacije, navaja poročilo.

Poročilo omenja poraz predsednika slovenske vlade, ki ga sicer poimensko ne navaja, na vrhovnem sodišču, ki je razsodilo, da Twitter nikomur ne daje neomejene pravice komuniciranja, vrednostne ocene pa morajo sloneti na dejstvih. "Sodba je bila izdana kot odgovor na pritožbo premierja na sodbo nižjega sodišča zoper njega zaradi tvitov, ki jih je leta 2016 napisal glede novinarke RTV Slovenija Eugenije Carl . Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je navedlo, da je sodba sodišča jasno sporočilo tistim, ki novinarje 'diskreditirajo, žalijo in sramotijo," je zapisano v poročilu.

Iz poročila, ki je v celoti objavljeno na spletni strani State Departmenta in zajema leto 2021, je mogoče razbrati, da je Slovenija država, ki nima večjih težav s človekovimi pravicami, vendar pa je nekaj poglavij nekoliko daljših na čelu s poglavjem o svobodi izražanja, vključno za novinarje in druge medije.

Med daljšimi je tudi odstavek glede odločitve vladnega urada za komunikacije (Ukom), da preneha financirati STA, ki je posledično prišla na rob solventnosti. Evropska komisarka Vera Jourova je septembra ministra za kulturo Vaska Simonitija opozorila, da se morajo članice EU vzdržati pritiskov na medije in pozvala vlado, naj financira in ohrani neodvisnost STA, spomni poročilo.

Med drugim je v poročilu zapisano tudi, da je premier 2. aprila obtožil naš portal 24ur.com in Tjašo Slokar Kos , odgovorno urednico televizijskega programa na POP TV, da lažemo glede pandemije covida-19 in prispevamo k številu okuženih in umrlih. Vse podatke o številu okuženih in hospitaliziranih smo sicer pridobivali prav od uradnih virov vlade, NIJZ in Ministrstva za zdravje.

Nasilje in nadlegovanje: Premier napadel medije

"25. januarja je premier tudi RTV Slovenija obtožil lažnega poročanja in izrazil upanje, da bo novi generalni direktor RTV bolje opravil svoje delo," piše v poročilu.

Sicer pa slovenskega premierja in nekatere druge državne uradnike omenja v povezavi s prijavami zaradi širjenja sovražnega govora in spodbujanja groženj proti novinarjem. "Spletni napadi in nadlegovanja ustvarjajo sovražno ozračje, ki lahko vodi v fizično nasilje," ugotavlja poročilo. Kot spomni, je premier tako napadel novinarko Politica Lili Bayer , češ da v članku, v katerem poroča o slabšanju medijskega položaja v Sloveniji, laže po naročilu.

"DNS je 26. junija zagnal spletno platformo, na kateri so novinarji lahko poročali o fizičnih in verbalnih napadih. Do 19. novembra je bilo prijavljenih skupno 29 primerov domnevnih napadov na novinarje s strani posameznikov, politikov, institucij ali medijev/družabnih medijev," spomni poročilo.

Poročilo omenja tudi tožbo Društva novinarjev Slovenije proti voditeljici TV3 Normi Brščič in odgovornemu uredniku Tomažu Taskarju zaradi spodbujanja sovraštva in nestrpnosti s komentarji, da je črna rasa manj vredna, in o judovski zaroti.

Nekoliko daljši so tudi deli poročila o zaščiti beguncev, vračanju podržavljenega premoženja, položaja judovske skupnosti v Sloveniji, volitvah, pravicah žensk, delavcev in rasizmu. Glede beguncev poročilo omenja vračanje migrantov na Hrvaško, prijave kršitev pravic migrantov v azilnih centrih, dolge postopke o prošnjah za azil in omejitve gibanja.

'Javna korupcija, podkupnine, pomanjkanje preglednosti v politiki in ekonomiji'

Volilni proces v Sloveniji je ocenjen kot odprt in svoboden. Civilna družba poroča o primerih javne korupcije, podkupninah, pomanjkanju preglednosti v politiki in ekonomiji, lokalni strokovnjaki za korupcijo pa trdijo, da je ta v Sloveniji sistemska, preiskujejo pa se le osamljeni primeri, navaja poročilo. Omenja še korupcijo pri nabavah zaščitne opreme proti covidu-19, pri čemer vlada ni ukrepala.

Navaja tudi, da je trenutna vlada ukinila financiranje 15 nevladnih organizacij, ker je domnevno potrebovala denar za boj proti pandemiji. Nevladne organizacije pa premierja obtožujejo napadalne retorike in obtožb, da so partnerji levičarskih strank in se bogatijo.