Domnevno Madurov venezuelski kartel označili za teroriste

Dodal je, da omenjeni kartel sodeluje z drugimi terorističnimi organizacijami, kot sta venezuelski kartel Tren de Aragua in mehiški Sinaloa. Navedeni karteli so po besedah Marca Rubia odgovorni za nasilje na zahodni polobli, pa tudi za preprodajo drog v ZDA in Evropo.

Rubio je ponovil, da kartel vodijo Nicolas Maduro in drugi visoki uradniki, "ki so skorumpirali venezuelsko vojsko, obveščevalne službe, zakonodajo in sodstvo".

Z razglasitvijo za tujo teroristično organizacijo bo vlada ZDA lahko bolj agresivno ukrepala zoper Cartel de los Soles in njene domnevne sodelavce. Ameriško finančno ministrstvo je letos že uvedlo sankcije zoper omenjeni kartel, poroča BBC .

Maduro in njegovi "pajdaši" po besedah Rubia ne predstavljajo zakonite venezuelske oblasti. ZDA namreč trdijo, da je Maduro izgubil na lanskoletnih predsedniških volitvah v Venezueli in ga zato ne priznavajo kot zakonitega predsednika.

Venezuelske oblasti odločno zanikajo navedbe ZDA, da je Maduro nezakonit vodja države in mamilarski šef. V Caracasu trdijo, da ZDA v resnici poskušajo strmoglaviti levičarskega predsednika Madura, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rubio je zagotovil, da bodo ZDA še naprej uporabljale vsa razpoložljiva orodja, da bi zaščitile svoje nacionalnovarnostne interese in preprečila financiranje narkoteroristov.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je nato v nedeljo na Floridi omenil možnost pogovorov z Madurom. "Venezuela bi se rada pogovarjala. Kaj to pomeni? Vi povejte meni, jaz ne vem... Jaz bi se pogovarjal s komerkoli," je v nedeljo dejal Trump.

Napetosti med ZDA in Venezuelo že nekaj časa naraščajo. Američani so v Karibih začeli povečevati svojo vojaško prisotnost s pojasnilom, da želijo preprečiti tihotapljenje drog v ZDA.

Po poročanju AFP so ZDA od septembra, ko so začele svojo vojaško kampanjo proti tihotapljenju drog, v napadih na plovila, ki naj bi prevažala droge v mednarodnih vodah, ubile vsaj 83 ljudi. Američani niso podali nobenih dokazov, da so napadena plovila resnično prevažala droge.

Strokovnjaki po navedbah AFP opozarjajo, da tudi če so ubite osebe bile povezane s tihotapljenjem drog, gre v teh primerih za izvensodne poboje.