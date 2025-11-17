Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Domnevno Madurov venezuelski kartel označili za teroriste

Washington, 17. 11. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
25

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v nedeljo izjavil, da nameravajo ZDA za tujo teroristično organizacijo s 24. novembrom razglasiti kartel Cartel de los Soles, ki ga po trditvah ZDA vodi venezuelski predsednik Nicolas Maduro. Po poročanju BBC to pomeni, da bo tudi Maduro kot domnevni vodja kartela v ZDA označen za terorista.

Z razglasitvijo za tujo teroristično organizacijo bo vlada ZDA lahko bolj agresivno ukrepala zoper Cartel de los Soles in njene domnevne sodelavce. Ameriško finančno ministrstvo je letos že uvedlo sankcije zoper omenjeni kartel, poroča BBC.

Rubio je ponovil, da kartel vodijo Nicolas Maduro in drugi visoki uradniki, "ki so skorumpirali venezuelsko vojsko, obveščevalne službe, zakonodajo in sodstvo".

Dodal je, da omenjeni kartel sodeluje z drugimi terorističnimi organizacijami, kot sta venezuelski kartel Tren de Aragua in mehiški Sinaloa. Navedeni karteli so po besedah Marca Rubia odgovorni za nasilje na zahodni polobli, pa tudi za preprodajo drog v ZDA in Evropo.

Nicolas Maduro
Nicolas Maduro FOTO: AP

Maduro in njegovi "pajdaši" po besedah Rubia ne predstavljajo zakonite venezuelske oblasti. ZDA namreč trdijo, da je Maduro izgubil na lanskoletnih predsedniških volitvah v Venezueli in ga zato ne priznavajo kot zakonitega predsednika.

Venezuelske oblasti odločno zanikajo navedbe ZDA, da je Maduro nezakonit vodja države in mamilarski šef. V Caracasu trdijo, da ZDA v resnici poskušajo strmoglaviti levičarskega predsednika Madura, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rubio je zagotovil, da bodo ZDA še naprej uporabljale vsa razpoložljiva orodja, da bi zaščitile svoje nacionalnovarnostne interese in preprečila financiranje narkoteroristov.

Ameriški predsednik Donald Trump pa je nato v nedeljo na Floridi omenil možnost pogovorov z Madurom. "Venezuela bi se rada pogovarjala. Kaj to pomeni? Vi povejte meni, jaz ne vem... Jaz bi se pogovarjal s komerkoli," je v nedeljo dejal Trump.

Napetosti med ZDA in Venezuelo že nekaj časa naraščajo. Američani so v Karibih začeli povečevati svojo vojaško prisotnost s pojasnilom, da želijo preprečiti tihotapljenje drog v ZDA.

Po poročanju AFP so ZDA od septembra, ko so začele svojo vojaško kampanjo proti tihotapljenju drog, v napadih na plovila, ki naj bi prevažala droge v mednarodnih vodah, ubile vsaj 83 ljudi. Američani niso podali nobenih dokazov, da so napadena plovila resnično prevažala droge.

Strokovnjaki po navedbah AFP opozarjajo, da tudi če so ubite osebe bile povezane s tihotapljenjem drog, gre v teh primerih za izvensodne poboje.

zda venezuela kartel maduro
Naslednji članek

Droni leteli nad danskim letališčem, prekinili promet

Naslednji članek

Na smrt obsodili bivšo premierko Bangladeša Šejk Hasino

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
17. 11. 2025 13.37
Nekako je pač treba preusmeriti pozornost stran od Epsteinovih failov.
ODGOVORI
0 0
Pikopiko
17. 11. 2025 13.31
-1
Socialisti se povsod na svetu držijo na oblasti samo z pomočjo denarnih sredstev kriminalnih družb. Zakaj pri nas padejo vse sodbe zoper mamilarske kartele. Tinco vprašate?
ODGOVORI
1 2
Nace Štremljasti
17. 11. 2025 13.23
+1
jenkiji imajo isto mišljenje kot janša,ce nisi z nami si proti nam,ne moreš biti po njihovo nevtralen,kot na radiju ognjišče,nori tv,mitja ferenc,dežman ki kopljeta po luknjah.....
ODGOVORI
3 2
za bojši jutri
17. 11. 2025 13.18
+3
Če je Maduro terorist, kaj je potem Trump???
ODGOVORI
4 1
Kod.
17. 11. 2025 13.08
-4
A je povezava z Kordišem,ker je članek v rubriki Slovenija 😁
ODGOVORI
1 5
Kod.
17. 11. 2025 13.11
-2
Je že pod tujino,se pravi ni povezave z Kordišem
ODGOVORI
1 3
sinjebradec
17. 11. 2025 13.18
-1
a kordiš tudi hodi po kokobanane v koper ?do sedaj je hodil samo brezveznik za bele noske z trstenjakove!
ODGOVORI
1 2
sinjebradec
17. 11. 2025 13.07
+4
če ne bi nihče kupoval nihče ne bi prodajal!
ODGOVORI
5 1
sinjebradec
17. 11. 2025 13.05
+1
po moje je žuti uststanovil svoj kartel zdaj pa ga nervira konkurenca!
ODGOVORI
4 3
NeXadileC
17. 11. 2025 13.01
+3
Viš. Enega terorista so prekvalificirali v predsednika, a drugega predsednika, bodo v terorista. Plača obema gre gor.
ODGOVORI
5 2
Killing of Hind Rajab
17. 11. 2025 13.01
+0
🤣🤣🤣...kakšna mega država so usa....🤣🤣🤣...histerično preplašeni zaradi namišljenega kartela Madura....a enega kartela se bojijo ? Kje pa imajo svojega prsednika Venezuele juan guaida...? že veliko let nazaj so ga usa in zahodni demokratično določili za prsednika venezuele...Pacienti lažnivi zločinski lopovski...banda trumpasta desničarska...
ODGOVORI
4 4
Falot C
17. 11. 2025 13.35
Kaj tebi ni jasno? izvolili so ga venezuelcani sami trenutno se pa skriva izven drzave ker bi ga tako kot vso ostalo opizicijo ubili ali mučili v helikoidu
ODGOVORI
0 0
blekk
17. 11. 2025 12.58
+0
Trump rabi nafto da bo prodajal evropejcem! Rabi par držav bogatih z nafto da nebo američanom dvigal cene zaradi evrope
ODGOVORI
2 2
Falot C
17. 11. 2025 13.36
Venezuelčani bi z veseljem dali trumpu nafto v zameno da ubije madura in se zamenja vlada
ODGOVORI
0 0
blekk
17. 11. 2025 12.57
+1
Hjao kakšne manipulacije američanov!!! Zakaj ne označijo Zelenega in Sirijca za tero-ista?!!! Aja, slednji dejansko je pa je v "beli hiši" republikanske demokracije... A venezuelo pa označili???
ODGOVORI
3 2
JAZsemTI
17. 11. 2025 12.42
+2
Isti šmorn kot je bilo treba odstraniti Sadama Huseina, ker ima “orožje za množično uničenje”. Našli so pa samo - nafto😏
ODGOVORI
6 4
Roadkill
17. 11. 2025 12.40
+1
Ni dobil Nobelove revček nedorasel in se skoraj zjokal
ODGOVORI
4 3
Roadkill
17. 11. 2025 12.39
+2
Se pravi teroristi št. 1 razglašajo nove teroriste
ODGOVORI
5 3
Pikopiko
17. 11. 2025 12.39
-1
Živijo samo še na račun mamil. Tako kot naši vrhunski politiki kar naprej šmrkajo. Socializem je uničil še vsako državo. Res me čudi, da nekatiri še vedno miliste, da bodo socialisti vzeli kapitalistomk in vam dali. A ste res tako kratke pameti?
ODGOVORI
5 6
sinjebradec
17. 11. 2025 13.02
+0
a ti desnuh imaš kapacitete da ocenjuješ kdo je kratke pameti ?hahahhaha
ODGOVORI
3 3
Vse stransko
17. 11. 2025 12.39
+6
Venezuela ima največ nafte na svetu. Komu kaj ni jasno???
ODGOVORI
8 2
Falot C
17. 11. 2025 13.37
Meni ni jasno kaj maduro dela s to nafto
ODGOVORI
0 0
Pikopiko
17. 11. 2025 12.32
-1
Skrajni levičarji se držijo na oblasti samo še z pomočjo droge. A veste, od kje denar našim vrhunskim talevim politikom???? Preko banke je sledljivo. Imajo pa radi razkošno življenje. Torej od kje denar? Zakaj vse pade????
ODGOVORI
7 8
sinjebradec
17. 11. 2025 13.03
+0
beli nosek sam tiho bodi!brezveznik ravno vam dostavlja prašek iz kopra!
ODGOVORI
3 3
bb5a
17. 11. 2025 12.31
+0
Treba bo očistit Venezuelo in Mehiko kartelov... par tednov pa bo mir...
ODGOVORI
5 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330