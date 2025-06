ZDA z vetom blokirale resolucijo o Gazi v Varnostnem svetu

Združene države Amerike so v Varnostnem svetu spet preprečile sprejem humanitarne resolucije o Gazi. To so pod vodstvom Slovenije, Alžirije in Gvajane pripravile nestalne članice, resolucija pa je zahtevala takojšnje premirje, izpustitev talcev in humanitarno pomoč za prebivalce Gaze. Za takšen predlog so glasovale vse članice varnostnega sveta, razen ZDA, njihov veto je bil pričakovan. Washington poudarja, da ne morejo glasovati za resolucijo, ki ne obsodi Hamasa in ga ne poziva k razorožitvi.