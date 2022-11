'Zdaj bi se počutil grozno, če še ne bi imeli sklenjene pogodbe o dobavi elektrike'

Zeleni energetski prehod se, vsaj sodeč po izjavah gospodarstvenikov ob robu energetskega foruma, ki ga organizira Slovensko-nemška gospodarska zbornica v Sloveniji (AHK Slovenija), dogaja ob nepravem času. Največ skrbi povzroča varnost dobav. Pri največjem proizvajalcu kemijskih izdelkov na svetu BASF opozarjajo na možne izpade proizvodnje. "Če moramo zaradi varnostnih protokolov ugasniti našo tovarno, potem se ugasnejo tudi ostale tovarne v dobavni verigi. V tem primeru ne moremo vzpostaviti normalnega delovanja vsaj pol leta ali 9 mesecev. To so nepredstavljive razmere, ki bodo povzročile velike turbulence v dobavnih verigah našim kupcem," meni Simon Franko, generalni direktor BASF Slovenija.

A četudi bo energije po bolj optimističnem scenariju to zimo in naslednje leto v Evropi dovolj, ga skrbi cena te energije. "Za določene panoge v energetsko intenzivnem sektorju je to šok, ker se je energija podražila tudi do 10-krat, zato določene industrije ali poslovni modeli tega ne morejo prenesti ali prenesti takšnega dviga cen na končne uporabnike."

Tudi Matevž Fazarinc iz Steklarne Hrastnik opozarja pred prekinitvami dobavnih verig. "Mi smo imeli srečo, ker smo zakupe opravili že prej. Trenutno se še pogovarjamo o cenah energentov, v prihodnosti pa kaže, da bo še večja težava dobavljivost oz. prekinitve v dobavnih verigah." Kot pravi, so dolgoročno pogodbo za zakup električne energije podpisali že lani, ko so mnogi še čakali, zato zdaj težav (še) ne občutijo. "Zdaj bi bilo grozno biti v koži podjetij, ki še nimajo sklenjenih pogodb o dobavi električne energije. Ne predstavljam si, kako bo po 1. januarju 2023 poslovanje teh podjetij dolgoročno, glede na to, da se večini letos iztečejo pogodbe z dobavitelji električne energije."

"Razumljivo je, da podjetja čakajo," meni Marko Bahor s HSE, a je jasno tudi, da bodo do konca leta morala zagristi v kislo jabolko. "S tem čakanjem so si podjetja naredila medvedjo uslugo. Če so čakala lani, ko so dobavitelji ponujali cene za 120 evrov za megavatno uro, zdaj ne morejo več odlašati, čeprav to pomeni 250 evrov za megavatno uro za naslednjih tri do pet let."