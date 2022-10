Zdaj je čas za lasersko odstranjevanje dlak: zanj sta se odločili tudi ti dve znani Slovenki

Za lasersko odstranjevanje dlak je sedaj ravno pravi čas za pričetek. Za priljubljeno terapijo sta se odločili tudi modna vplivnica in model Anela Šabanagić ter modna urednica in vplivnica Tesa Jurjaševič in z nami delili svojo izkušnjo.

icon-expand Anela Šabanagić ključno prednost terapije vidi v dolgoročni, učinkoviti in varni odstranitvi neželenih dlak. FOTO: Arhiv ponudnika

Lasersko odstranjevanje dlak je postopek, ki uporabi laserski žarek, da odstrani neželeno dlako. Večinoma se terapija opravlja pri ženskah na nogah, pazduhah in bikini predelu ter na hrbtu pri moških. Pravi hit tudi med znanimi Slovenkami Za vse bolj razširjeno terapijo, ki prihrani nadležno britje in bolečo depilacijo, se odločajo tudi številne znane Slovenke. Anela Šabanagić meni, da je ključna prednost terapije dolgoročna, učinkovita in varna odstranitev neželenih dlak, zaupala pa nam je tudi svoje občutke ob terapiji: Sam postopek je hiter in skoraj neboleč – odvisno od tega, na katerem predelu se odstranjujejo dlačice in kakšen prag bolečine premore posameznik. No, mene boli že, če veter zapiha, tole pa me ni, tako da ... mega! Občutek oziroma bolečina nekoliko variira glede na samo mesto odstranjevanja, opisala pa bi ga kot toplo 'ščipanje', ki pa je zelo vzdržno zaradi močnega hlajenja, ki je prisotno skozi celotni postopek odstranjevanja, svojo izkušnjo opisuje Tesa Jurjaševič, ki se navdušuje nad vsemi prednostmi terapije, še posebej nad tem, da so rezultati vidni že po prvem obisku, ostali načini odstranjevanja dlak pa postanejo postranskega pomena.

Tako Tesa kot Anela sta lasersko odstranjevanje dlak opravili v Estetski kliniki Skin in bili navdušeni. Gre za kliniko, kjer se ukvarjajo predvsem z estetskimi posegi, estetsko dermatologijo in številnimi laserskimi terapijami. Tesa pravi, da se je za Estetiko Skin odločila na podlagi priporočil, obenem pa so jo na kliniki prepričali s svojo strokovnostjo in profesionalnostjo. Ta se kaže vse od prvega obiska naprej, predvsem prek jasne in poučne komunikacije ter z vrhunsko opremo, vse to pa mi je dalo občutek, da jim lahko popolnoma zaupam, kar je zame ključnega pomena, obrazloži svojo odločitev. Podobno pa svojo izbiro pojasnjuje tudi Anela: Ker popolnoma zaupam strokovnjakinji Katji Gorenšek, dr. med., specialistki dermatovenerologije. In zaradi mega laserja, ki ga imajo na kliniki. Se tudi vi odločate za lasersko odstranjevanje dlak? Nekaj uporabnih informacij v zvezi s to terapijo je z nami delila prav soustanoviteljica Estetike Skin – specialistka dermatovenerologije Katja Gorenšek.

icon-expand Katja in Samo Gorenšek sta specialista dermatovenerologa in ustanovitelja Estetske klinike Skin. FOTO: Arhiv ponudnika

Koliko laserskih terapij potrebujem? Laser lahko deluje le na tiste dlačice, ki v danem trenutku aktivno rastejo, zato je za njihovo dolgotrajnejšo odstranitev treba izvesti več terapij – načeloma okrog 6 laserskih terapij v razmaku od 4 do 8 tednov. Primerno za vse tipe kože? Lasersko odstranjevanje dlak je najbolj uspešno pri osebah s svetlo kožo in temnimi dlakami. Ne glede na to pa se postopek lahko izvaja pri vseh tipih svetle kot tudi temnejše kože in v vseh primerih lahko zmanjša število neželenih dlačic, njegova dodatna prednost pa je tudi, da zmanjša vraščanje dlak. Kako začeti? Pred terapijo se naročite na brezplačen posvet z zdravnikom dermatologom, ki oceni, ali ste primeren kandidat za terapijo, in vam pojasni, kaj od nje lahko pričakujete. Ob tem vam pripravi individualni načrt, ki vsebuje število terapij in ustrezne razmake med njimi. Za dolgotrajnejšo odstranitev dlačic je treba izvesti več terapij, ki so v Estetski kliniki Skin združene v priročne pakete.

icon-expand Estetika Skin je vrhunska estetska klinika, kjer se ukvarjajo predvsem z estetskimi posegi, estetsko dermatologijo in laserskimi terapijami. FOTO: Arhiv ponudnika